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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أعلن محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر، يتيح للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من الضريبة المستحقة اعتبارًا من العام المقبل، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية.

تقديم الإقرار إلكترونيًا

وأوضح نائب رئيس المصلحة في تصريحات للقناة الأولى، أن تقديم الإقرار متاح مجانًا من خلال تطبيق «ضرائب العقارية المصرية»، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق وإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف والرقم القومي، ثم تسجيل جميع الوحدات التي يمتلكها باسمه، سواء كانت وحدة واحدة أو أكثر.

خصم إضافي عند السداد المقدم

وأشار إلى أن السداد المقدم للضريبة يمنح المواطن خصمًا إضافيًا بنسبة 5%، وتبدأ قيمة السداد المقدم من 200 جنيه للوحدات، بينما تصل إلى ألف جنيه بالنسبة للمنشآت الكبيرة.

حد الإعفاء من الضريبة

وفيما يتعلق بحد الإعفاء، أوضح محمد السيد أن حد الإعفاء الخاص بالمسكن أصبح 8 ملايين جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المواطن الذي تقل قيمة وحدته عن 8 ملايين جنيه يمكنه طلب الإعفاء من خلال التطبيق.

أما في حالة تجاوز قيمة الوحدة حد الإعفاء، فتُستحق الضريبة على الجزء الذي يزيد على قيمة الإعفاء.

قيمة الضريبة العقارية

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة المستحقة تبلغ نحو 1262 جنيهًا لكل مليون جنيه، لافتًا إلى أنه في حالة امتلاك وحدة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، يتم احتساب الضريبة على مليوني جنيه فقط بعد تطبيق حد الإعفاء.

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