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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

4 و5 أكتوبر.. عمر خيرت يقدم حفلين فى دار الأوبرا بالمسرح الكبير

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت للقاء جمهوره من جديد، من خلال حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفلين باقة من اشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، في أمسيتين تجمعان بين الموسيقى الاوركسترالية وابرز اعماله التي تحمل بصمته الخاصة.

وتأتي حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا ضمن لقاءاته المتكررة مع جمهوره، والتي يحرص خلالها على تقديم مجموعة متنوعة من مؤلفاته الموسيقية التي حققت حضورا لافتا لدى محبي الموسيقى.

رحلة عمر خيرت 

من ناحية أخرى كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت عن كواليس بداية رحلته مع الموسيقى التصويرية، مؤكدًا أن نقطة التحول الحقيقية في مشواره الفني جاءت بفضل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، التي منحته أول فرصة لتأليف موسيقى أحد أبرز أعمالها.

وخلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، روى عمر خيرت أن فاتن حمامة استمعت إلى عزفه بالصدفة أثناء وجودها في إحدى المناسبات، حيث كان صديقًا لزوج ابنتها، وأبدت إعجابها الشديد بما يقدمه من مقطوعات موسيقية وارتجالات، متسائلة عن سبب عدم وصول هذه الأعمال إلى الجمهور بالشكل الذي تستحقه.

وأوضح أن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة، عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا منها، تطلب فيه أن يتولى تأليف الموسيقى الخاصة بالعمل الإذاعي «قطرات الندى»، الذي كانت تقدم خلاله مجموعة من الأشعار بصوتها، وهو ما اعتبره أول تعاون يجمعهما.

وأضاف خيرت أن التعاون الأكبر جاء لاحقًا مع عودة فاتن حمامة إلى السينما من خلال فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، إذ اختارته ليكون مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، رغم أنه لم يكن قد خاض هذه التجربة من قبل.

ووصف تلك اللحظة بأنها من أسعد أيام حياته، قائلًا إنه لم يستطع النوم من شدة الفرحة، لكنه في الوقت نفسه شعر بمسؤولية كبيرة؛ لأنه كان يبدأ أولى خطواته في عالم الموسيقى التصويرية، وكان عليه أن يثبت نفسه في تجربة جديدة تمامًا.

وأشار إلى أنه حرص على التواجد في مواقع التصوير لمتابعة أجواء الفيلم عن قرب، حتى يتمكن من صياغة موسيقى تعبر بصدق عن الأحداث، مضيفًا: «وخلال التصوير في مدينة بورسعيد، استوقفني عزف آلة السمسمية الشهيرة، فاستلهمت من إيقاعاتها التيمة الموسيقية التي أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر المقطوعات المرتبطة بالفيلم».

وأكد عمر خيرت أن موسيقى «ليلة القبض على فاطمة» حققت نجاحًا لافتًا بعد عرض الفيلم، إذ طُرحت في شريط كاسيت مستقل، ليصبح أول ألبوم لموسيقى تصويرية لفيلم عربي يُباع للجمهور بشكل منفصل، وهو ما شكّل انطلاقة قوية لمسيرته، ورسخ اسمه كأحد أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية في الوطن العربي.

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