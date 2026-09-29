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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى لبنان.. شمس البارودي تستعيد ذكريات زواجها من حسن يوسف بصورة نادرة

حسن يوسف شمس البارودي
حسن يوسف شمس البارودي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ، ذكريات زواجها من الفنان الراحل حسن يوسف، من خلال صورة شخصية نادرة جمعت بينهما خلال السنوات الأولى من زواجهما، كاشفة تفاصيل خاصة عن تلك الفترة.

ونشرت شمس البارودي، الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت برفقة زوجها الراحل حسن يوسف، موضحة أنها التُقطت بعد ثلاث سنوات من زواجهما، خلال وجودهما في لبنان.

وكتبت شمس البارودي ، تعليقًا على الصورة: «هذه الصورة شخصية بعد ثلاث سنوات من زواجنا، وأتذكر كنا في لبنان وقتها مثلنا فيلم مع المنتج اللبناني طنوس فرنجيه، وأثناء هذا الفيلم حملت في ابنتنا».

وتفاعل عدد من متابعي شمس البارودي مع الصورة، خاصة أنها تحمل ذكريات شخصية من فترة زواجها بالفنان الراحل حسن يوسف، وتكشف جانبًا من حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

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