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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تكشف عن قناعتها بوجود عوالم أخرى قبل الحياة الحالية.. وتستعيد تفاصيل حادث السير

شمس البارودي
شمس البارودي
أوركيد سامي

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة من التفاعل بين متابعيها، بعد أن شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رأيًا شخصيًا حول فكرة وجود عوالم أخرى عاش فيها الإنسان قبل وجوده في الحياة الحالية، مؤكدة أنها تشعر بقناعة كبيرة تجاه هذه الفكرة.

وقالت شمس البارودي، في منشور لها، إنها تريد التأكيد على إحساس يراودها منذ فترة، معربة عن أملها في أن يتقبل البعض ما تقوله، خاصة أن هناك أشخاصًا قد يشعرون بأحاسيس مشابهة أو يمرون بمواقف تثير لديهم تساؤلات حول طبيعة الوجود والحياة.

وأوضحت الفنانة المعتزلة أنها تشعر بأنها عاشت في عوالم أخرى قبل وجودها في هذا العالم، مشيرة إلى أن هذا الاعتقاد بالنسبة لها يرتبط بأشياء وتجارب تراها ملموسة، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها كاملة، مؤكدة أن الوقت المناسب للحديث عنها سيأتي في حينه.

وتابعت شمس البارودي حديثها بالإشارة إلى بعض الأفكار التي تناولها المفكر والطبيب الراحل مصطفى محمود، موضحة أن الإنسان قد يمر أحيانًا بمواقف أو مشاهد يشعر معها بأنها سبق أن حدثت له، أو أنها ترتبط بشخصيات وأحداث من حياة أخرى.

وأضافت أن الإنسان، مهما بلغ من إدراك ومعرفة، يظل جزءًا صغيرًا للغاية من عالم واسع، معتبرة أن هناك الكثير من الأسرار التي لا يزال البشر عاجزين عن الوصول إلى حقيقتها، وربما تكشف الأيام المقبلة المزيد منها.

شمس البارودي تتحدث عن رؤيتها للحياة والوجود

وتأتي تصريحات شمس البارودي في إطار ما اعتادت على مشاركته مع متابعيها من أفكار وتأملات تتعلق بالحياة والإنسان والإيمان والوجود، حيث تحرص من وقت لآخر على نشر خواطرها الشخصية والتعبير عن رؤيتها تجاه بعض القضايا التي تشغلها.

وقد تفاعل عدد من متابعيها مع المنشور، خاصة أن حديثها تطرق إلى فكرة أثارت جدلًا واسعًا على مدار سنوات، وهي الاعتقاد بوجود حياة أو عوالم أخرى عاش فيها الإنسان قبل حياته الحالية، وهي فكرة تختلف حولها التفسيرات والمعتقدات والرؤى.

حادث سير تتعرض له شمس البارودي

وكانت شمس البارودي قد كشفت في وقت سابق عن تعرضها لحادث سير، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، طمأنت خلاله جمهورها ومحبيها على حالتها، مؤكدة أن إصابتها بسيطة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

وكتبت شمس البارودي في منشورها وقتها أنها تعرضت لإصابة إثر حادث، معربة عن حمدها لله، ومؤكدة ثقتها في لطفه ورعايته، كما وجهت رسالة إلى محبيها طالبة منهم الدعاء لها بالعفو والعافية.

شمس البارودي: لولا الدعاء ما لطف الله بعباده

وفي منشور آخر، تحدثت الفنانة المعتزلة عن تفاصيل ما بعد الحادث، مؤكدة أن أفراد أسرتها كانوا حريصين على الاطمئنان على حالتها الصحية من خلال الأطباء، مشيرة إلى أن الإصابات، بحسب ما ذكرت، بسيطة، ومبدية تفاؤلها بتجاوز تلك الأزمة على خير.

وقالت شمس البارودي إن الدعاء له مكانة كبيرة في حياتها، مؤكدة أن لطف الله بعباده من النعم التي تستوجب الحمد، كما وجهت رسالة إلى متابعيها بضرورة الرضا بالقضاء وعدم التقليل من النعم التي يمنحها الله للإنسان.

وأكدت في ختام رسالتها تمسكها بالحمد والشكر، مشيرة إلى أن ما يأتي به الله يحمل الخير، ومبدية ثقتها في أن تمر تلك الأزمة بسلام، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها لها ولأسرتها بالصحة والسلامة.

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