طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح وانخفاض الاثنين

حالة الطقس غدا.. تشهد معظم المحافظات المصرية غدًا، الأحد، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية قياسًا باليوم، السبت، لتصبح القيم أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، وفقًا لما كشفت عنه الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا إلى 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، في الوقت الذي تسجل فيه السواحل المطلة على البحر المتوسط 31 درجة للعظمى، وتتراوح الحرارة المحسوسة هناك من 34 إلى 35 درجة، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 40 درجة.

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ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مصر؟

قالت الدكتورة منار غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتًا غدًا، الأحد، مع تسجيل درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية في معظم المحافظات، نتيجة تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.

وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، بينما تبلغ الحرارة المحسوسة 36 درجة، وتسجل السواحل المطلة على البحر المتوسط 31 درجة للعظمى، مع حرارة محسوسة تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 40 درجة.

كيف يكون طقس الأحد نهارًا وليلًا؟

تشهد محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى طقسًا حارًا خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، تسود أجواء معتدلة بشكل كبير خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق، مع استمرار نشاط الرياح بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء والإحساس بدرجات حرارة أقل، خاصة في أماكن الظل وخلال فترات الليل وساعات المساء.

هل توجد رياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا؟

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم.

هل تسقط أمطار غدًا الأحد في المحافظات؟

توجد فرص لسقوط أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30% على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومنها السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية.

وقد تكون الأمطار غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح، بينما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك بنسب حدوث ضعيفة جدًا.

كيف تكون حالة الملاحة البحرية غدًا؟

تشهد حركة الملاحة على البحر الأحمر اضطرابًا غدًا، وتحديدًا في منطقتي خليج السويس وخليج العقبة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين و3 أمتار.

وتأتي حالة اضطراب الملاحة البحرية ضمن الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، بالتزامن مع نشاط الرياح المتوقع على عدد من المناطق.

متى تظهر الشبورة المائية غدًا؟

تتكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء.

وتؤدي الشبورة المائية إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إلا أنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتختفي تقريبًا في السابعة أو الثامنة صباحًا، لتتحسن الرؤية على أغلب الطرق.

هل تنخفض درجات الحرارة بعد ارتفاع الأحد؟

تشهد درجات الحرارة انخفاضًا سريعًا اعتبارًا من بعد غد، الاثنين، مع مزيد من الانخفاضات بنهاية الأسبوع الجاري، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية، إلى جانب انخفاض ملموس خلال فترات الليل.

ويأتي هذا التغير السريع في درجات الحرارة بالتزامن مع طبيعة فصل الخريف، الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وفقًا لتحذيرات الدكتورة منار غانم.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين خلال تقلبات الطقس؟

نصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فصل الخريف، خاصة مع ما يشهده من تقلبات جوية حادة وسريعة، مع أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل خاص بالنسبة إلى مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، مع ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

وبذلك يجمع طقس غد الأحد بين ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ونشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس وخليج العقبة، بينما تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض سريعًا اعتبارًا من الاثنين، مع مزيد من الانخفاضات بنهاية الأسبوع الجاري.