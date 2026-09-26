وسط توتر بين موسكو وبرلين.. لافروف يلتقي نظيره الألماني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الألماني يوهان فاديفول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في ظل استمرار التوتر بين موسكو وبرلين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويأتي اللقاء ضمن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها نيويورك بالتزامن مع أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أجرى لافروف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وشخصيات دولية.

وكان فاديفول قد رحب، في وقت سابق، بالمحادثات المباشرة التي جمعت لافروف بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معتبرا أن أي تقدم في الاتصالات الروسية الأمريكية يمكن أن يمهد الطريق أمام مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، شدد الوزير الألماني على ضرورة أن يبقى ملف الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات الأمنية لأوروبا ضمن أولويات المجتمع الدولي.

ويأتي اللقاء الروسي الألماني، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتعامل مع الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع تحركات أمريكية وروسية لاستكشاف فرص التفاوض وإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

ومن المقرر أن يلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر، فيما تركز المشاركة الروسية- بحسب وزارة الخارجية الروسية- على قضايا النظام الدولي متعدد الأقطاب والأمن في أوروبا وآسيا وإصلاح المؤسسات الدولية والتعاون الدولي.

ويعكس اجتماع لافروف وفاديفول استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسي بين موسكو وبرلين، رغم الخلافات العميقة بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا والسياسات الأمنية الأوروبية.