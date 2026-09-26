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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
كريم عاطف

تحولت 64 سيارة شرطة بريطانية إلى مشهد لافت داخل إحدى ساحات إعادة تدوير السيارات في مدينة ثايم بمقاطعة أوكسفوردشاير، بعدما خرجت هذه المركبات من الخدمة نتيجة تعرضها لحوادث وأضرار مختلفة.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة Daily Mail السيارات وهي متراكمة داخل ساحة شركة ASM Auto Recycling، ووصل ارتفاع بعض الأكوام إلى ما يعادل نحو أربعة سيارات فوق بعضها، بعدما أصبحت المركبات غير صالحة للعودة إلى الخدمة.

وبحسب التقرير، تبلغ القيمة الإجمالية للسيارات قبل تعرضها للأضرار وخروجها من الخدمة نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة للمركبات التي انتهى بها الأمر إلى ساحات إعادة التدوير.

وتتعامل شركة ASM Auto Recycling مع هذه السيارات من خلال عمليات تفكيك وإعادة تدوير متخصصة، باستخدام معدات وأذرع ميكانيكية ومكابس لفصل المكونات والمعادن والمواد المختلفة، قبل إعادة توجيهها إلى مراحل المعالجة المناسبة.

وتشير الشركة إلى قدرتها على إعادة تدوير نحو 95% من المواد الموجودة في السيارة الواحدة، بما يشمل المعادن والمكونات المختلفة، كما تمتلك مخزون يضم أكثر من 100 ألف قطعة غيار معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في سيارات أخرى.

ولم تكشف الشرطة البريطانية عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحوادث التي تعرضت لها السيارات أو الأسباب التي أدت إلى خروج كل مركبة من الخدمة، إلا أن المركبات الموجودة في ساحة إعادة التدوير لم تعد مستخدمة ضمن أسطول الشرطة.

وتكشف الواقعة جانبا من دورة حياة سيارات الشرطة، التي تعمل في ظروف تشغيل مختلفة وبمعدلات استخدام مرتفعة، ما يجعلها معرضة للحوادث والأضرار خلال فترة خدمتها.

وبعد خروج السيارات من الخدمة، تمثل إعادة التدوير خيارا لاستعادة نسبة كبيرة من المعادن والمكونات بدلا من التخلص من المركبات بالكامل، كما تسمح القطع التي لا تزال صالحة بإعادة استخدامها في سيارات أخرى.

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