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من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة والصديقة للبيئة

أعلنت وزارةالنقل، بدء التشغيل أمام جمهور الركاب للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال. 
لتمتد منظومة الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال  ، لتشكل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي الحديثة حول القاهرة الكبرى.

وتمتد المرحلة الثانية  من محطة المشير طنطاوي إلى محطة صن كابيتال، وتضم 16 محطة، من بينها محطتا المشير طنطاوي والجولف اللتان سبق دخولهما الخدمة، وتخدمان مرتادي القاهرة الجديدة، مع توفير اتصال مباشر بمونوريل شرق النيل، إلى جانب التكامل مع محور المشير طنطاوي  وحيث تضم المرحلة الجديدة محطات (  طريق العين السخنة - المعادي -  المقطم - الجزائر - الإمامين -الزهراء - البحر الأعظم، -العمرانية – الطالبية -  المريوطية - - صن كابيتال ) على ان يتوالى دخول محطات زهراء المعادي والاوتوستراد  والمنصورية تباعا خلال الفترة القادمة  

كما تعد محطة صان كابيتال مجمع نقل متكامل على مساحة  80 ألف متر مربع، ومن المحطات الرئيسية في المشروع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، وخدمتها للمترددين على طريق الفيوم الصحراوي، لتصل إليها خدمة الأتوبيس الترددي في ختام هذه المرحلة كما تمثل نموذجًا متكاملًا لتكامل وسائل النقل على الطريق الدائري، حيث تضم محطة لشحن وصيانة الأتوبيسات الترددية، مزودة بـ21 شاحنًا ، و تضم المحطة مبنى لخدمة ركاب السوبرجيت وشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لخدمة محافظات الصعيد، مستفيدة من موقعها عند بداية طريق الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وتشمل مكونات المحطة أيضًا موقفًا لميكروباصات الأقاليم، وموقفًا داخليًا للميكروباصات لخدمة مستخدمي الأتوبيس الترددي من المناطق السكنية المجاورة، ومواقف للسيارات الملاكي، إلى جانب المباني الإدارية والورشة بالإضافة الى مناطق تجارية وخدمية لخدمة جمهور المترددين عليها ، بما يجعلها مجمعًا متكاملًا لخدمات النقل وتبادل الحركة بين وسائل الانتقال المختلفة.

جدير بالذكر أن المشروع يتكامل مع عدد من وسائل النقل الجماعي القائمة والجديدة، حيث يتبادل الخدمة مع: ( مترو الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج.- مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة.- القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.- مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي. ) ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتجارية والمحاور الحيوية، من بينها القاهرة الجديدة، والمعادي، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وطريق العين السخنة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مشروعات النقل الجماعي

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