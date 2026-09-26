وزارة النقل تفتح باب التعيينات في المونوريل.. الشروط والمواعيد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة «ألستوم»، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد للعمل بقطارات مونوريل غرب النيل، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتشغيل المشروع.

وتبدأ الجهات المعنية في استقبال طلبات الراغبين اعتباراً من اليوم السبت.

​التخصصات المطلوبة

و​تستهدف التعيينات الجديدة سد الاحتياجات في عدة قطاعات فنية وتشغيلية رئيسية، تشمل:

​مهندسون: يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة في تخصصات (كهرباء، كهروميكانيكا، اتصالات، إلكترونيات، ميكاترونيك).

​صرافو تذاكر / مشرفو محطات: يشترط الحصول على مؤهل عالٍ.

​فنيون: يشترط الحصول على مؤهل عالٍ فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط أو متوسط في تخصصات (كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، ميكانيكا).

​الشروط العامة للتقدم

و​وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط والمعايير اللازم توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

​أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

​ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاماً وقت التقديم.

​أن يكون من قاطني نطاق منطقة القاهرة الكبرى.

​أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.

​ألا يكون لديه سجلات جنائية سابقة.

​القبول للعمل بنظام الورديات، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي.

​الإلمام باللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، إلى جانب اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر.

​طريقة ومواعيد التقديم

و​أوضحت الشركة أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً حصرياً عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة).

​فترة التقديم: تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الخميس القادم.

مسابقة وظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف

وكان أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" بالأزهر الشريف، إمكانية الاستعلام عن موعد ومكان الاختبارات الخاصة بهم، تمهيداً لعقد الاختبارات المقررة بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز أو الأماكن المعتمدة.

​بوابة الوظائف الحكومية.. النافذة الرسمية للاستعلام

و​دعا الجهاز جميع المتقدم ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة في الإعلان؛ إلى سرعة الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي: https://jobs.caoa.gov.eg وذلك لاستعلام كل متقدم عن موعد اختباره واللجنة المخصصة له ومكان انعقاد الاختبار بدقة، لضمان سير العملية الامتحانية بيسر وشفافية تامة.

​شروط وضوابط حضور الاختبارات

و​شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مجموعة من الضوابط التنظيمية الهامة التي يجب على المتقدمين مراعاتها، وتتضمن:

​الالتزام التام بالزمن والمكان: ضرورة الحضور إلى مقر الاختبار قبل الموعد المحدد لكفاية الوقت وإنهاء إجراءات التحقق من الهوية.

​إحضار المستندات والأوراق: التأكد من تجهيز واستصحاب جميع المستندات المطلوبة والأوراق الثبوتية وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً في شروط المسابقة.

​قنوات المتابعة الرسمية

و​في إطار الحرص على التواصل المستمر وتوفير كافة التحديثات أولاً باول، يهيب الجهاز بالمتقدمين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، والاعتماد حصرياً على:

​الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

​موقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع بشكل دائم على أي تعليمات أو مستجدات طارئة تتعلق بسير المسابقة.

​وتأتي هذه المسابقات في إطار خطة الدولة لدعم قطاعات التعليم الأزهري بكوادر مؤهلة تعزز من حفظ القرآن الكريم وتدريس علومه للنشء وفق المنهج الأزهري الوسطي المستنير.