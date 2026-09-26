مواعيد غلق المحلات في الشتاء 2026 .. التفاصيل والفئات المستثناة

مواعيد غلق المحلات .. بدأت اعتبارًا من أمس الجمعة 25 سبتمبر 2026، المواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والأنشطة التي تخضع للقواعد المنظمة لتشغيل المحال، وذلك وفق الضوابط المحددة، مع وجود أنشطة وفئات مستثناة من مواعيد الإغلاق.

بينما لا يعني بدء المواعيد الشتوية لغلق الأنشطة التجارية تغيير الساعة الرسمية للدولة في اليوم نفسه، إذ يستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا للقانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وتحدد المواعيد الشتوية أوقات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بما يراعي طبيعة كل نشاط واحتياجات المواطنين، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم حركة العمل خلال ساعات الليل، وقد بدأ تطبيق المواعيد الشتوية للمحال والأنشطة اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026 بعد انتهاء المواعيد الصيفية بنهاية الخميس 24 سبتمبر.

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ما مواعيد غلق المحلات في المواعيد الشتوية 2026؟

بحسب المواعيد المنظمة لتشغيل المحال والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، ويتم مد موعد الغلق لمدة ساعة يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال والمولات في تمام الساعة 11 مساءً، وهو ما يعني أن يوم الجمعة 25 سبتمبر، باعتباره أول أيام تطبيق المواعيد الشتوية، يخضع لموعد الغلق الممتد حتى الساعة 11 مساءً.

وتأتي هذه المواعيد ضمن القواعد المنظمة لفتح وغلق المحال العامة، والتي تحدد ساعات التشغيل والإغلاق بحسب طبيعة النشاط، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة والمواقع التي تتطلب استمرار العمل وفق الضوابط المقررة، وهو ما يجعل معرفة طبيعة النشاط أمرًا مهمًا عند تحديد موعد الإغلاق المطبق عليه.

ما مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في المواعيد الشتوية؟

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال والمولات، حيث تمتد ساعات عملها حتى منتصف الليل وفقًا للمواعيد المنظمة لتشغيلها، وخلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، يتم مد ساعات التشغيل لتستمر حتى الساعة 1 صباحًا، بما يتيح استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترات التي تشهد عادة زيادة في حركة الخروج والتسوق وتناول الطعام.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المنشآت السياحية تخضع لقواعد ومواعيد خاصة، إذ أوضحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة أن المواعيد الشتوية لغلق المحال لا تنطبق على المطاعم والمنشآت السياحية، وأن مواعيد عمل المنشآت السياحية ثابتة صيفًا وشتاءً ولا تتأثر بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.

ما مواعيد العمل في المواعيد الشتوية؟

تختلف مواعيد الغلق خلال الشتاء وفقًا لطبيعة النشاط، حيث تلتزم المحال والمولات بموعد غلق أبكر، بينما تستمر المطاعم والكافيهات والبازارات في استقبال المواطنين لساعات أطول، مع مد مواعيد التشغيل خلال العطلات والأعياد الرسمية، وتأتي هذه القواعد بهدف تنظيم حركة الأنشطة التجارية والخدمية بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط واحتياجات المواطنين.

ويبدأ تطبيق المواعيد الشتوية للمحال العامة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر من كل عام، بينما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي للساعة حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ولذلك فإن بدء المواعيد الشتوية لغلق المحال لا يعني أن الساعة الرسمية في مصر تم تأخيرها في اليوم نفسه، وهو فارق مهم يبحث عنه المواطنون بالتزامن مع بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة.

هل تم تغيير الساعة في مصر مع بدء مواعيد غلق المحلات الشتوية؟

لا يرتبط بدء المواعيد الشتوية لغلق المحال بتغيير الساعة الرسمية للدولة في اليوم نفسه، إذ بدأت المواعيد الشتوية للأنشطة التجارية يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بينما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وينص النظام المعمول به على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة مقدمة بمقدار 60 دقيقة، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي في الموعد المحدد قانونًا.

متى يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا في مصر؟

يكون تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين في السنة، المرة الأولى من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، وخاصة مع الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر العمل به حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، بينما تكون المرة الثانية من خلال تأخير الساعة مدة 60 دقيقة، والتي تعيد التوقيت الشتوي مرة أخرى مع بداية فصل الخريف، بالتحديد عند الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، ويستمر العمل به حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، فيما يعود العمل بالتوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر من كل عام، من خلال تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة، ولذلك ينبغي التفرقة بين مواعيد غلق المحال الشتوية التي بدأت في 25 سبتمبر 2026 وبين تغيير الساعة رسميًا في نهاية أكتوبر.

ما أبرز الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات؟

توجد أنشطة وفئات تخضع لضوابط أو مواعيد خاصة، ولذلك لا تنطبق المواعيد الشتوية بصورة واحدة على جميع الأنشطة، كما أن المنشآت السياحية لها قواعد تشغيل خاصة، وهو ما أكدته غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشأن عدم خضوع المطاعم والمنشآت السياحية للمواعيد الشتوية الخاصة بالمحال العامة.

وبذلك، فإن المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات بدأت بالفعل اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، مع استمرار التوقيت الصيفي للساعة حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يوضح أن هناك فارقًا بين موعد تغيير ساعات تشغيل الأنشطة التجارية وموعد تغيير الساعة الرسمية في مصر.