اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كشفت كيا عن تشكيلة K5 موديل 2027، والتي شهدت إعادة ترتيب للفئات والتجهيزات، بالتزامن مع زيادة محدودة في الأسعار وإلغاء فئة EX من قائمة الخيارات المتاحة.

وتبدأ أسعار كيا K5 الجديدة من 27 ألف و690 دولار لفئة LXS بالدفع الأمامي، بينما يبلغ سعر GT-Line بالدفع الأمامي 28 ألفًا و690 دولارًا، وترتفع إلى 30 ألفًا و290 دولار في حالة اختيار نظام الدفع الرباعي، أما الفئة الرياضية GT فتبدأ من 33 ألف و490 دولار.

وشهدت أسعار الفئات زيادة بنحو 300 دولار مقارنة بموديل 2026، مع وصول رسوم الشحن والتسليم إلى 1245 دولار.

وتعتمد فئتا LXS وGT-Line على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، بقوة 191 حصانًا وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويمكن الحصول على GT-Line بنظام دفع رباعي.

ومن أبرز إضافات موديل 2027 حصول GT-Line على حزمة Convenience Package الجديدة، التي تتضمن مقاعد أمامية بخاصية التهوية، وذاكرة لمقعد السائق، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا.

أما K5 GT فتستخدم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مزود بشاحنين توربينيين، بقوة 290 حصان وعزم دوران يبلغ نحو 421 نيوتن متر، مع ناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.

وتستطيع الفئة الرياضية التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في نحو 5.4 ثانية، لتقدم فارق واضح في الأداء مقارنة بالفئات الأخرى.

وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة ترتيب تشكيلة K5، مع التركيز على زيادة التجهيزات في الفئات الأعلى، في الوقت الذي خرجت فيه فئة EX من تشكيلة موديل 2027.