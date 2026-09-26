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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سير إكزوبوت 2027.. نسخة خارقة بتصميم السيدان

سير إكزوبوت
سير إكزوبوت
صبري طلبه

تظهر سير إكزوبوت 2027 كنسخة سيدان كبيرة وفاخرة تعتمد على منظومة كهربائية بالكامل، وتجمع في تصميمها بين الخطوط الانسيابية والحضور العصري.

ونتحدث هنا تحديدًا عن النسخة السيدان الخارقة المطروحة عالميًا، والتي تقدم تصورًا مختلفًا للسيارات الفاخرة الكهربائية من خلال الجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الرقمية والتجهيزات الموجهة للراحة.

ويصف البعض تصميمها بأنه يحمل بعض الملامح التي تذكر بسيارات تسلا، إلا أن السيارة تحتفظ في الوقت نفسه بطابعها الخاص وتركيزها الواضح على الفخامة.

سير إكزوبوت

أبعاد سير إكزوبوت السيدان

تنتمي سير إكزوبوت إلى فئة السيدان الكبيرة الفاخرة، وتبلغ 5,260 مم طولًا، بينما يصل عرضها إلى 2,102 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,428 مم. وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,200 مم، في حين يبلغ الخلوص الأرضي 155 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 424 لترًا.

ثلاثة محركات كهربائية بقوة 850 حصانًا

تعتمد سير إكزوبوت 2027 على ثلاثة محركات كهربائية تعمل ضمن منظومة دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 850 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1,000 نيوتن متر، وترتبط المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

تسارع من الثبات خلال 2.6 ثانية

يمكن للسيارة سير إكزوبوت الوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.6 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 230 كم في الساعة. 

سير إكزوبوت

بطارية سير إكزوبوت 

تحصل السيارة على بطارية كبيرة بسعة 112 كيلوواط ساعة، وتبلغ قدرتها على قطع المسافة بالشحنة الواحدة نحو 670 كيلومترًا، وتدعم منظومة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة. 

داخلية وتقنيات سير إكزوبوت

تتبنى سير إكزوبوت تصورًا رقميًا واضحًا للمقصورة، إذ تأتي شاشة العدادات مدمجة ضمن شاشة ضخمة بقياس 48 بوصة، وتضم هذه المساحة كذلك شاشة الترفيه المخصصة للراكب الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق تحكم.

وتحصل المقصورة على مقاعد رياضية مكسوة بالجلد الفاخر في الأمام، مع إمكانية تعديل مقعدي السائق والراكب كهربائيًا في 12 وضعية، كما يتوفر للسائق والراكب الأمامي نظام ذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومنظومة الكاميرات الخاصة بالمتابعة.

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