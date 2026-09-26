متحدث الوزراء: هناك تقدير لرؤية مصر بضرورة التسوية السلمية للصراعات والنزاعات

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها إصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف، وتحقيق العدالة في تمثيل الدول وتطبيق القانون الدولي وتوزيع فرص التنمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة إن كلمة مصر كانت قوية وشاملة للعديد من الرسائل المهمة التي تم نقلها إلى المجتمع الدولي، مضيفا أن ركائز كلمة مصر تناولت أهمية استعادة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وأنه لتحقيق هذا الهدف لا بد أن تكون هناك بداية عادلة في تمثيل الدول في صنع القرار الدولي، وعدالة في تطبيق القانون الدولي، وعدالة في توزيع فرص التنمية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الرسالة الثانية ارتبطت بقضية العدالة، وتحديدا القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل هي الأبرز والأوضح في كشف الخلل القائم في تطبيق قواعد العدالة وقواعد النظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن من بين الأمور التي ركزت عليها مصر رفع الظلم عن التمثيل القائم فيما يخص القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية أن يكون للمؤسسات المالية الدولية دور أكبر في الاستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نموا.

وأضاف أن كلمة مصر تضمنت أيضا إشارة واضحة إلى أهمية أن الدول التي تعاني أزمات كبيرة في خدمة الدين وأزمات تنموية، من الدول النامية والأقل نموًا، لا يجب أن تستمر في تحمل هذه الأعباء التنموية الداخلية.

وأكد أن هناك تقديرا لرؤية مصر بشأن ضرورة التسوية السلمية للصراعات والنزاعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذا هو المسار الوحيد لإيجاد السلام والاستقرار في المنطقة.

ونوه بالوجود المصري الفاعل في معظم الفعاليات رفيعة المستوى، موضحًا أنه كانت هناك دائما دعوة لمصر للمشاركة في هذه الفعاليات.