ليلة قرآنية.. أحمد موسى: ممتن لكل من جاء زارني في شطورة بسوهاج

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه زار يوم الأربعاء قريته شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، متابعا: «بعد ما ربنا كرمنا وتمم الشفاء، الناس كلها كانت عاوزة تيجي ليّ زيارات، ولكن أنا قلت لهم أنا هاجي لهم البلد».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «قولنا نعمل ليلة قرآنية، ده أعظم شيء، ويوم الخميس عملنا ليلة القرآن، مش عاوز أسمي قرى أو مراكز علشان مش أنسى حد، عاوز أشكر الناس اللي جات من 3 محافظات زي أسيوط وسوهاج، وناس جات من مسافات 250 كم».

وأضاف: «أول ما وصلت البلد لقيت طبل ومزمار، وقعدنا للفجر، ويوم الخميس كانت ليلة القرآن بحضور نجوم دولة التلاوة، وقعدنا من الساعة 7:30 لحد 2:30 فجرًا».

وأكمل: «سيبك من السوشيال ميديا، ده وهم، إنما الحقيقي يكون على الأرض، الناس واقفة طوابير على الطريق وعربيات على امتداد 2 أو 3 كم، أنا ممتن جدًا لكل الناس اللي جات، وبشكر كل ناسي وحبايبي من كل المحافظات والقرى والنجوع».

واستطرد أحمد موسى: «كل الناس شرفتنا، كل واحد بأهله وناسه، وبحبكم كلكم، وممتن لشعوركم الكريم ووصلتني كل المحبة، كنت بحاول أسلم على الطالع والداخل، الحضور كبير جدًا، نجوم مشايخ دولة التلاوة قالوا مش شوفنا اللي حصل النهاردة من زحمة والإقبال».

ووجه أحمد موسى الشكر إلى محافظ سوهاج على زياراته، ووجه الشكر إلى نجوم دولة التلاوة، مردفًا: «المحافظ شغال بهدوء ومش بينام الليل، وشايف شغله، كما بشكر كل المسئولين بالقطاعات المعنية اللي جه لينا، وكمان علمائنا وكل رجال الدين اللي حضروا، كمان بشكر كل العمد القرى اللي حضروا، بالإضافة إلى النواب بجانب عدد الشباب».

وتابع: «تفاجأت من حضور العدد الكبير من شباب الصعيد، بشكركم بجد على حضوركم وتواجدكم، محدش بيجبر حد إنه يروح ولكن هذه المحبة، كمان السيدة الفاضلة اللي جاية من آخر الدنيا علشان تطمئن، والحاجة التانية كمان تكلم عن مصر وسيادة الرئيس، الست دي سابت بيتها وجات وكنت حريصة على التواجد».

ولفت أحمد موسى إلى أن هناك من انتقد حمله علم مصر وترديده الأغاني الوطنية، قائلًا: «في واحد قلبه أسود زعلان علشان شايل علم مصر وبغني الأغاني الوطنية، أنا لا أشيل إلا علم مصر، أنت عاوز تشيل علم إسرائيل روح شيله، أنت إيه اللغل اللي عندك، إحنا بنحب البلد وهنفضل نغني بأغانيها».