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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية يوضح أسباب زيادة أسعار الأجبان

جبن
جبن
محمود زيدان

أكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الجبن، وإنما هناك حالة من ارتفاع الأسعار في الصناعات الغذائية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي صعب جدًا، وأن أسعار الغذاء في العالم بدأت في الارتفاع.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن هناك حربين تؤثران في الأسعار، الأولى ما يحدث بين أمريكا وإيران وما يرتبط بمضيق هرمز وباب المندب وتأثير ذلك على الشحن وتوافر البضائع، وبالتالي ارتفاع أسعار الخامات، والثانية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما تسببه من تأثيرات على أسعار سلع أخرى خارج منتجات الألبان، مثل القمح الذي ارتفع سعره نحو 30% خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية.

وأوضح أنه لا يمكن تحميل طرف بعينه المسؤولية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الوضع ليس مثل أزمة الدولار في عامي 2022 و2023، عندما لم يكن هناك توفير للدولار وكان يتم الحصول عليه بأسعار غير السعر الرسمي، كما أنه لا يرى أن المصنعين يتسببون في هذه الزيادات، قائلًا إن الجميع «في مركب واحدة» ولا أحد سعيد بما يحدث، لكن الأمر خارج عن اليد ولا توجد أشياء يمكن فعلها.

وأشار إلى ارتفاع أسعار اللبن البودرة والزيوت والقمح والمركزات المستخدمة في العصائر والسكر، مؤكدًا أن أسعار كل شيء في اتجاه صاعد، وأنها مسألة عالمية لا يمكن معها القول إن القطاع الخاص مخطئ أو يبالغ، أو أن الحكومة مخطئة أو مقصرة.

وكشف أن أسعار الجبن ارتفعت بنحو 20% خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار اللبن البودرة والبروتين عالميًا، موضحًا أن زيادة الطلب العالمي على البروتين، في ظل الاتجاهات الجديدة التي تدفع إلى زيادة استهلاكه، أسهمت في ارتفاع أسعاره، إلى جانب ارتفاع أسعار اللبن الطبيعي وسعر الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، وارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف المرتبطة بأسعار البترول.

وأكد أن من حق المستهلك أن يشعر بالاستياء، وأن المصنعين يرون أن الزيادات كثيرة ويخشون على القوة الشرائية للمواطنين، ويريدون أن تكون لدى الناس قوة شرائية أفضل وأن ينمو السوق، لكنه أوضح أنه لا يمكن استمرار الشركات بالأسعار نفسها مع اتساع فجوة التكلفة، مشيرًا إلى أن طن اللبن البودرة الذي كان في بداية العام بين 2400 و2600 دولار، يمكن أن يصل حاليًا إلى 3600 دولار وأكثر.

أخبار توك شو الجبن اتحاد الصناعات محمد الدماطي

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