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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط طالب بالمنوفية أنشأ صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

النصب والاحتيال 

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وتبين عدم حيازته لأي مواد مخدرة.

وبمواجهته؛ اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواد المخدرة بيع المواد المخدرة

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