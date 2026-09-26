كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة القدم الكريهة مما يضعهم في مواقف محرجة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم طرق التخلص من رائحة

القدم الكريهة.

تطهير الحذاء

رش الجزء الداخلي للحذاء بالكحول الطبي باستخدام بخاخ، ثم تركه ليجف.

يمكن خلط كميات متساوية من الماء والخل الأبيض ورش الحذاء به بعد الاستخدام للمساعدة في تقليل الروائح.

العناية بالقدمين

اغسل قدميك يوميا بالماء والصابون، مع تنظيف المنطقة بين الأصابع جيدا.

جفف القدمين تماما، ويمكن استخدام بودرة الأطفال أو نشا الذرة أو بودرة مضادة للفطريات لامتصاص الرطوبة ورائحة القدم.

يمكن نقع القدمين في ماء مضاف إليه الملح الإنجليزي أو الشاي الأسود.

اختيار الجوارب والأحذية

ارتد جوارب تساعد على امتصاص الرطوبة وتجنب الجوارب التي تحبس العرق.

غير الجوارب مرة أو مرتين يوميا إذا كانت القدمان تتعرقان بشدة.

اختر أحذية تسمح بالتهوية، مثل الأحذية المصنوعة من الجلد أو القماش أو الشبك.

تهوية الأحذية

تجنب ارتداء الحذاء نفسه يوميا، واتركه حتى يجف تماما قبل ارتدائه مرة أخرى.

ضع الأحذية في مكان جيد التهوية وتجنب تخزينها وهي رطبة داخل الحقائب أو الأماكن المغلقة حتى لا تتسبب في رائحة القدم.