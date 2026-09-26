رئيس وزراء مولدوفا يتهم روسيا بـ«انتهاك المجال الجوي بشكل متكرر»

اتهم رئيس وزراء مولدوفا، فاسيل توفان، اليوم السبت، روسيا، بـ"انتهاك" المجال الجوي المولدوفي بشكل متكرر باستخدام الطائرات بدون طيار، واصفاً الوضع بأنه "غير مقبول" ومحذراً من السماح بتطبيع مثل هذه الحوادث.

وقال مخاطباً الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أسبوعها رفيع المستوى: "يجب ألا نعتاد على ذلك.. إن التكرار لا يجعل الانتهاك مقبولاً".

وقال إن مولدوفا لا تستطيع أن تختار بدء الحرب في جوارها - في إشارة إلى حدودها مع أوكرانيا - ولكن يمكنها أن تختار كيفية الرد.

وقال: "نرحب بالناس الفارين من الحرب. لقد أبقينا طرق النقل مفتوحة. وخفضنا تكلفة النقل بالسكك الحديدية للبضائع الأوكرانية المحملة بالحبوب"، مضيفاً أن "هذه القرارات لم تكن دائماً مجانية أو سهلة سياسياً في الداخل".

وفي حديثه عن اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي، قال توفان إن مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي جارية بعد أن حصلت البلاد على وضع المرشح في عام 2022.

وقال توفان، في إشارة إلى ماضي مولدوفا كجمهورية سوفيتية: "إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني استبدال مجال نفوذ بآخر، بل هو ممارسة مواطنينا لحقهم في الاختيار، اختيار الديمقراطية، اختيار الازدهار، اختيار السلام".

وقال إن مسار مولدوفا الأوروبي يسير جنباً إلى جنب مع شراكتها مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن واستقلال الطاقة والقدرة على الصمود.