بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة

يسعى آلاف المواطنين في مصر إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم لعام 2026، وذلك تزامناً مع تسهيلات الحكومة لتقنين أوضاع العقارات واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تتيح هذه الخطوة الانتقال من نظام التعريفة الثابتة إلى شرائح استهلاك الكهرباء المدعومة، مما يحقق استقراراً أكبر في الخدمة ويضمن حقوق المشتركين بشكل رسمي ودائم وفقاً للقانون.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

تتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بتقنين وضع العقار وتقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للوحدة أو العقار.

عداد كودي

ويتم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات للفحص والمراجعة قبل استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتضمن أبرز الشروط المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ما يلي:-

- استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وفقًا للقواعد المنظمة.

تحويل العداد الكودي الى قانوني

- تقديم مستند رسمي يثبت موقف التصالح، سواء ببدء الإجراءات أو إتمامها، بحسب الحالة.

- تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

- استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة من جانب الشركة.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يحتاج المواطن الراغب في تحويل العداد الكودي إلى تجهيز عدد من المستندات، ومن أبرزها:

عداد الكهرباء

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.

- صورة من عقد تركيب العداد الكودي.

- مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو موقف التصالح في مخالفات البناء.

مستندات التصالح المطلوبة

يمكن للمواطن تقديم المستندات الرسمية التي توضح موقف العقار من إجراءات التصالح، وفقًا للحالة، ومن بينها المستندات الصادرة عن الجهة المختصة، إضافة إلى النماذج الخاصة بإجراءات التصالح، مثل نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي، وكذلك نموذج 10 لمن سبق حصوله عليه، وفقًا للقواعد المنظمة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتم إجراءات التحويل من خلال عدد من الخطوات الأساسية، تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات موقف العقار من التصالح، ثم التقدم بطلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وتشمل الخطوات:

- تجهيز مستندات ملكية الوحدة.

- تقديم مستندات تقنين وضع العقار والتصالح.

- تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- انتظار مراجعة وفحص الطلب من شركة توزيع الكهرباء.

- استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقًا للخدمات المتاحة وإجراءات التقديم المعلنة.

حقيقة تغيير العداد عند التحويل

لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد أو تركيب عداد جديد، إذ يمكن في الحالات التي تسمح بها شركة توزيع الكهرباء استمرار استخدام العداد مسبق الدفع، مع تعديل الوضع القانوني وبيانات المشترك.

ويستهدف الإجراء الأساسي تقنين وضع المشترك والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.

نظام المحاسبة في العداد الكودي

يختلف نظام المحاسبة للعدادات الكودية عن العدادات القانونية، إذ تخضع العدادات الكودية الخاصة بالمباني غير المتصالح عليها للتعريفة الموحدة المقررة، بدلًا من شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية.

وبعد استكمال إجراءات التحويل وتقنين الوضع، يمكن للمشترك الخضوع لنظام المحاسبة المعتمد للعدادات القانونية وفق القواعد المنظمة.