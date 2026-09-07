عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسباب ظهور رسالة كارت غير مقبول عند محاولة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة أن ظهور هذه الرسالة قد يتزامن مع نفاد الرصيد وانقطاع التيار الكهربائي، ما يضع المشترك أمام مشكلة تتطلب سرعة التعامل معها لتجنب استمرار توقف الخدمة.

وتشير رسالة كارت غير مقبول التي تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى وجود مشكلة تتعلق بالكارت أو بياناته أو العداد، وهو ما يستدعي عدم محاولة إصلاح العطل بشكل عشوائي، والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

ماذا تفعل عند ظهور رسالة كارت غير مقبول؟

عند ظهور رسالة كارت غير مقبول على شاشة العداد، يجب على المشترك التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد وطلب إعادة تنشيط كارت الشحن من خلال الموظف المختص.

ولتسهيل عملية الفحص والتعامل مع المشكلة، يحتاج المشترك إلى تقديم عدد من البيانات، تشمل كود المشترك، ورقم عداد الكهرباء مسبق الدفع، بالإضافة إلى الرقم المعروف باسم Bad والذي يظهر على شاشة العداد بجوار رسالة الخطأ.

أسباب ظهور رسالة كارت غير مقبول

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور رسالة كارت غير مقبول على عداد الكهرباء مسبق الدفع، ومن أبرزها تعرض كارت الشحن للتلف نتيجة الاستخدام غير السليم أو تعرضه للكسر أو الخدوش.

كما قد تظهر الرسالة نتيجة عدم تنشيط الكارت بعد آخر عملية شحن أو عدم تحديث بياناته عقب إجراء تغييرات فنية على العداد.

ومن بين الأسباب المحتملة أيضا وجود رصيد مخزن على الكارت ولم يتم تحميله إلى العداد، أو استخدام كارت لا يخص شركة الكهرباء التابعة للعداد، أو استخدام كارت خاص بعداد كهرباء آخر.

أكواد أعطال عداد الكهرباء مسبق الدفع

وأوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر التابعة لقطاع السادات في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن عداد الكهرباء مسبق الدفع يعد من الأجهزة الحساسة التي قد تتعرض لأعطال فنية أو برمجية تستوجب سرعة الفحص والتعامل معها من خلال المختصين.

ومن أبرز الأكواد التي قد تظهر على شاشة العداد الكود Err 0204 والذي يشير إلى امتلاء ذاكرة الجهاز، وهو ما قد يتسبب في توقف العداد عن تسجيل البيانات أو رفض عمليات الشحن.

كما يشير الكود Err 0104 إلى وجود مشكلة في قارئ كارت الشحن، وقد يكون ذلك نتيجة تراكم الأتربة أو حدوث تلف في الحساسات.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

علامات خطيرة تستدعي فحص العداد

ولا تقتصر مؤشرات الأعطال على الأكواد التي تظهر على الشاشة، إذ توجد علامات أخرى تستوجب سرعة التواصل مع شركة الكهرباء، من بينها انبعاث رائحة احتراق من العداد، أو ارتفاع درجة حرارته، أو صدور أصوات طقطقة أو أزيز.

وقد تشير هذه العلامات إلى وجود قصر كهربائي أو تلف في بعض المكونات الداخلية للعداد، وهو ما قد يمثل خطرا على السلامة ويستدعي عدم التعامل مع العداد بشكل مباشر.

كيف تكتشف العد الوهمي في عداد الكهرباء؟

يمكن للمشترك اكتشاف ما يعرف باسم العد الوهمي من خلال فصل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، ثم مراقبة لمبة النبضات الموجودة بالعداد.

وفي حالة استمرار اللمبة في الوميض أو استمرار تناقص الرصيد رغم عدم وجود استهلاك فعلي للكهرباء، فقد يشير ذلك إلى وجود عطل أو تسريب كهربائي يستدعي الفحص الفني.

كما أن انطفاء شاشة العداد بشكل كامل أو ظهور رموز غير مفهومة عليها قد يكون مؤشرا على وجود تلف في وحدة العرض أو اللوحة الإلكترونية، وقد يستلزم الأمر استبدال العداد وفقا لما يحدده الفحص الفني.

لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع

وتعد إضاءة لمبة التلاعب Tamper من العلامات التي تستوجب تدخل فني متخصص، حيث تشير إلى رصد محاولة فتح العداد أو تعرضه لاهتزاز أو تدخل غير طبيعي.

وقد يؤدي ذلك إلى فصل التيار الكهربائي تلقائيا، ولا تتم إعادة تشغيله إلا من خلال فني مختص باستخدام كارت التفعيل.

وشددت شركة الكهرباء على ضرورة عدم العبث بمسامير العداد أو محاولة فتحه، نظرا لاحتوائه على حساسات ترصد أي تدخل، وهو ما قد يعرض المشترك للمساءلة القانونية والغرامات.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

ماذا تفعل عند حدوث عطل في العداد؟

عند ظهور أي عطل أو علامة غير طبيعية، يجب على المشترك التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب الفحص الفني، مع اصطحاب رقم العداد وكارت الشحن.

وحذرت مصادر بقطاع الكهرباء من محاولة المشترك اكتشاف أو إصلاح العطل بنفسه، خاصة أن تحريك العداد أو العبث بمكوناته قد يؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية وإضاءة لمبة التلاعب، وهو ما قد ينتج عنه تحرير محضر بشأن سرقة التيار وتوقيع غرامات مالية وفقا للإجراءات المنظمة.

رسالة Low batt في عداد الكهرباء

ومن بين الرسائل التي قد تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع رسالة Low batt ، وهي اختصار لعبارة Low Battery وتعني انخفاض مستوى بطارية العداد.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن ظهور هذه الرسالة يمثل تنبيها للمشترك بضعف البطارية، ويمكن في هذه الحالة طلب تغييرها من غرف الشحن الموجودة بهندسات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وفي حالة ظهور ضعف البطارية خلال فترة الضمان الخاصة بالعداد، يتم تغييرها دون مقابل، بينما يتحمل المشترك تكلفة البطارية الجديدة في حالة انتهاء فترة الضمان.

وتصل مدة صلاحية بطارية العداد إلى نحو 10 سنوات، وتتمثل وظيفتها في تشغيل الإضاءة الخاصة بالعداد والحفاظ على ضبط الساعة والتاريخ عند انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر مهم بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع.

أهمية ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع، لتجنب حدوث أخطاء في حساب استهلاك الشرائح، والاستفادة من خاصية الأوقات الصديقة المرتبطة بالأعياد والإجازات الرسمية، والتي تساعد على عدم فصل الكهرباء عند نفاد الرصيد خلال هذه الفترات وفقا للنظام المطبق على العداد.

ويعتمد حساب الاستهلاك على شرائح تبدأ مع بداية الشهر وتنتهي بنهايته، ثم يبدأ العداد في حساب شهر جديد، ولذلك فإن وجود اختلاف في التاريخ أو الوقت قد يؤدي إلى خطأ في احتساب الاستهلاك.

وأوضح المصدر أن إعادة ضبط التاريخ لا تعني إعادة ضبط شريحة الاستهلاك، حيث يستكمل العداد حساب باقي الشرائح خلال الشهر، على أن يبدأ الحساب من جديد مع بداية الشهر التالي.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تحذير من ضبط وقت العداد بشكل شخصي

وشددت المصادر على ضرورة عدم محاولة المشترك ضبط وقت العداد بنفسه بشكل مباشر، والتوجه إلى شركة الكهرباء المختصة في حالة وجود اختلاف في التاريخ أو الساعة، لتجنب حدوث أي خلل في بيانات العداد أو التعرض للمساءلة القانونية.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، حيث يتم تركيب العدادات الجديدة بنظام الدفع المسبق، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة تحصيل استهلاك الكهرباء.

ماذا تفعل إذا تأخرت شركة الكهرباء في حل المشكلة؟

وفي حال عدم الاستجابة للشكوى أو تأخر شركة الكهرباء في التعامل مع المشكلة، يمكن للمشترك تصعيد الأمر إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال تقديم شكوى رسمية.

ويتطلب تقديم الشكوى إرفاق صورة من الشكوى التي سبق تقديمها إلى شركة الكهرباء، إلى جانب صورة من طلب تركيب العداد وإيصالات السداد إن وجدت، ثم يتولى الجهاز دراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

وسائل التواصل مع جهاز تنظيم الكهرباء

وأتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من وسائل التواصل أمام المواطنين لتقديم الشكاوى والاستفسارات، وتشمل الهاتف على رقم 23421475، والفاكس على رقم 23421471، والعنوان البريدي 11811.

ويأتي ذلك في إطار إتاحة قنوات مباشرة أمام المشتركين للتعامل مع مشكلات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة وعدم إجراء أي تعديلات أو محاولات إصلاح ذاتية للعداد.