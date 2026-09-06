الحبس 3 سنوات للمتهم الأول وبراءة الثاني في قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة كهربائي سلسيون بالسجن 3 سنوات، في واقعة اتهامه بسرقة 3 فيوزات من فيلا السفير البلجيكي بالجيزة. وبرأت المحكمة المتهم الثاني، صاحب مخزن خردة، من الاتهامات المنسوبة إليه.

تفاصيل القضية



وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة المتهم بقطع التيار الكهربائي عن منزل سفير بلجيكا بمنطقة العمرانية، في محاولة لسرقته، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على فصل التيار الكهربائي عن العقار محل الواقعة، بقصد التسلل وتنفيذ عملية سرقة، قبل أن يتم كشف الواقعة وضبطه.

وتلقى رجال الأمن بلاغًا بمحاولة سرقة داخل عقار يقيم به سفير بلجيكا بدائرة قسم شرطة العمرانية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم.