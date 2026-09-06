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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: الطقس حار رطب نهارا وشديد الحرارة جنوبا وتحذير للمصطافين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة اليوم، مع طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء ليلًا إلى الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها الصيفية المعتادة، إلا أن تأثر البلاد بكتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 34 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بدرجات الحرارة إلى 36 درجة، مع ارتفاع القيم كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية، في حين تكون المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط الأقل في درجات الحرارة والأعلى في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على محافظات جنوب الصعيد تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يجعل الطقس شديد الحرارة خلال فترات الظهيرة، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

نشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة

تحذير من الطقس الحار

وأشارت إلى نشاط الرياح اليوم بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وفي الأماكن المفتوحة، كما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من البحر الأحمر.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

وحذرت «الأرصاد» المصطافين على شواطئ البحر المتوسط من اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج إلى نحو 2.25 متر، مطالبة بالالتزام بتعليمات مسؤولي الإنقاذ والرايات المرفوعة على الشواطئ، واختيار المناطق الآمنة والابتعاد عن النزول إلى البحر عند وجود تحذيرات.

حالة الطقس غدا

كما تشهد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اضطرابًا، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر من جانب العاملين في الصيد والملاحة والمصطافين.

شبورة مائية على الطرق

ولفتت منار غانم إلى ظهور شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تؤثر مؤقتًا على مستوى الرؤية الأفقية، مع توقع تحسن الرؤية واختفاء الشبورة تدريجيًا خلال ساعات النهار.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة للغاية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

استعدوا للأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاعات بسيطة ومؤقتة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتتجاوز درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 36 و37 درجة مئوية، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة للراغبين في التوجه إلى السواحل.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة

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