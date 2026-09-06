بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

تصدرت الفنانة غادة عادل، تريند موقع جوجل و ذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر انستجرام، بعد مرور سنة و3 أشهر على عملية شد الوجه Facelift التي خضعت لها.

وقالت غادة عادل، في مقطع الفيديو: «أنا أسعد واحدة في الدنيا.. أنا حياتي كلها اتغيرت.. بعد العملية بيجيلي شغل كتير وبقى عندي ثقة في نفسي .. كأني ببتدي من الأول وجديد مش ببتدي صغيرة لأ ببتدي من سني ده وأنا مبسوطة لأن ليا نفس أخرج وأعيش خلاص بقى كل حاجة فاتحة نفسك».

وتتميز غادة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد غادة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.