لمياء أحمد راتب تؤدي العمرة عن والدها الراحل: «روحي كانت تعانق روحك»

حرصت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، على أداء مناسك العمرة عن والدها، كما وجهت إليه رسالة مليئة بالمشاعر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت لمياء أحمد راتب في رسالتها لوالدها الراحل: "فعلتها يا حبيبي، وأهديتك عمرة كانت فيها روحي تعانق روحك، وأنا أردد دعائي لك وأشعر بك تطوف معي، وأتخيل الملائكة تبلغك بما أنعم الله به علينا".

وأضافت: "اللهم اجعلها هدية وسببًا في رؤيتي له في الجنة، من يوم ما سبتني يا بابا وأنا بحاول أكون الوصل لعملك المنقطع، وكانت دي أكتر مرة أحس إني عملت عشانك حاجة بجد".

ويعد الفنان أحمد راتب أحد أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في السينما والدراما والمسرح المصري، من خلال مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الشخصيات التي ظلت عالقة في ذاكرة الجمهور.