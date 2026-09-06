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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البكالوريا تقترب.. خبراء يكشفون أسباب النظام الجديد واستعداد المعلمين

طلاب
طلاب
البهى عمرو

مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا، تتزايد التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة النظام الجديد، وكيفية تأهيل المعلمين للتعامل مع المناهج المطورة، ولماذا يبدأ تطبيق البكالوريا من الصف الثاني الثانوي دون الأول. 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه تصريحات المتخصصين أن الوزارة تعمل على تجهيز المدارس والمعلمين، يبرز نظام جديد يستهدف تغيير طريقة تعامل الطلاب مع الدراسة والامتحانات، والانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والإبداع.

تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا

 

طلاب الثانوية
طلاب

أكد رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، أن الأسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من تدريب جميع المعلمين في المحافظات على المناهج الخاصة بالبكالوريا، موضحًا أن التدريب يستمر لمدة يومين ويُجرى أونلاين.

وقال رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن المعلم يتدرب على كيفية شرح المناهج، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه لا توجد مواد جديدة بالكامل، وإنما توجد أجزاء مطورة سيتم تدريب المعلمين عليها.

وأضاف أن شهادة البكالوريا المصرية تم اعتمادها دوليًا، موضحًا أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أطلعه على الاعتماد الخاص بالبكالوريا الدولية للمناهج الخاصة بالبكالوريا المصرية.

وأكد أن طبيعة المقررات التي تُدرس في البكالوريا المصرية تتطابق مع ما يأتي في البكالوريا الدولية، مشيرًا إلى أنه اطلع بنفسه على الشهادة والختم الموجودين على الاعتماد.

لماذا يبدأ نظام البكالوريا من الصف الثاني الثانوي؟

 

وفي السياق ذاته، أوضح أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أن اعتبار الصف الأول الثانوي مرحلة تأسيسية وعدم ضمه إلى نظام البكالوريا يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها انتقال الطالب من المرحلة الإعدادية إلى مرحلة تعليمية جديدة تتضمن مواد دراسية لم يسبق له دراستها بشكل مستقل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن طالب الصف الأول الثانوي يتعرف على مواد جديدة، من بينها الكيمياء والأحياء والفلسفة والبرمجة، وهو ما يستدعي منحه فرصة للتعرف على هذه المواد وتقييم قدراته قبل الانتقال إلى نظام البكالوريا.

تقليل الضغط على الطالب والأسرة

 

وأشار عبد الكريم إلى أن تطبيق نظام البكالوريا على السنوات الثلاث قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الأسرة المصرية والطالب، موضحًا أن النظام الجديد يتميز بعدة نقاط، أبرزها إتاحة فرص لتحسين الدرجات، وتقسيم المواد الدراسية على عامين بدلًا من تجميعها في عام دراسي واحد.

وأضاف أن النظام يمنح الطالب مرونة أكبر في الانتقال بين المسارات المختلفة، وهو ما يتيح له فرصًا أوسع لتحديد المسار الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واهتماماته.

الفهم والإبداع بدلًا من الحفظ

 

ولفت المتخصص في شؤون التعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تدريب الموجهين على المناهج الجديدة، مؤكدًا أن فلسفة نظام البكالوريا تعتمد على الفهم والإبداع بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن النظام يشهد أيضًا تطويرًا في شكل الأسئلة، مع زيادة نسبة الأسئلة المقالية، بما يتماشى مع الهدف من النظام الجديد في قياس قدرة الطالب على الفهم والتحليل والتعبير، وليس مجرد استرجاع المعلومات.

استعدادات لتطبيق النظام الجديد

 

وتكشف تصريحات المتخصصين أن الاستعداد لتطبيق البكالوريا المصرية لا يقتصر على تغيير شكل الدراسة والامتحانات، وإنما يمتد إلى تدريب المعلمين والموجهين على المناهج المطورة، مع منح طلاب الصف الأول الثانوي فرصة تأسيسية للتعرف على المواد الجديدة وتحديد قدراتهم قبل الدخول في نظام البكالوريا.

وبين التدريب والتطوير وإعادة صياغة طريقة التقييم، تسعى البكالوريا المصرية إلى تقديم مسار تعليمي أكثر مرونة للطلاب، مع تقليل الضغوط المرتبطة بامتحان الثانوية العامة في صورته التقليدية.


 

البكالوريا نظام البكالوريا المعلمين

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