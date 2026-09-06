باستثمارات 85 مليون دولار.. افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برفقة عدد من الوزراء، لافتتاح عدد من المصانع في مجالات مختلفة.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت حلما منذ زمن، لافتا إلى أن الحلم كان أن تصبح المنطقة مركزاً لصناعة العالمية، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 9 مصانع خلال جولة اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات بقيمة استثمارية 85 مليون دولار، كما وفرت 2000 فرصة عمل للشباب، مؤكدا أن المنتج المحلي في هذه الصناعات بنسبة من 40% إلى 95%.

وأوضح مدبولى أنه افتتح اليوم 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من منسوبات وصناعات تعدينية وطبية ومصنع إعادة تأهيل سيارات الإسعاف ومصنع للأبواب وصناعة كرسي طبي لعيادات الأسنان الذي كان يتم استيراده بالكامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها 212 مصنعا تعمل بالمنطقة.

وذكر أنه من 10 سنوات كانت 35% من هذه المصانع موجودة، لافتا إلى أن هناك حوالي 200 مصنع سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن البنية التحتية من شبكة الطرق والمحاور والسكة الحديد تعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن هناك عشرات المناطق في مصر تنتج وتصنع العديد من المنتجات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنعا لإنتاج كربونات الكالسيوم، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الصناعات المغذية والموفرة لمدخلات الإنتاج تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية؛ لدورها المحوري في دعم سلاسل الإمداد، ورفع جودة المنتجات النهائية، وخفض تكاليف التصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في هذه المجالات يلبي احتياجات القطاعات الحيوية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للقاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لكونه ينتج مادة تدخل في العديد من الصناعات، بما يعزز الترابط بين المصانع العاملة في قطاعات البلاستيك والدهانات ومواد البناء وغيرها من الصناعات التحويلية.

وقال إن الهيئة تستهدف جذب الصناعات المغذية التي تحقق تكاملاً حقيقياً بين مختلف الأنشطة الصناعية؛ بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الأسواق المحلية والدولية.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مكونات المصنع التي تشمل خط الطاحونة، ومعالجة كربونات الكالسيوم، ومنطقة التعبئة، وعينات من المنتج النهائي، واستمع لشرح من المهندس عادل الولائي، رئيس مجلس الإدارة الشركة، أوضح فيه أن المصنع متخصص في تصنيع وتصدير كربونات الكالسيوم المغلفة وغير المغلفة المستخدمة في الصناعات البلاستيكية والدهانات ومواد البناء والصناعات المختلفة؛ وذلك باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة تقارب 9260 متراً مربعاً، داخل نطاق المطور الصناعي "شركة البحر الأحمر للنحاس"، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً، وبما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة و200 فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال التفقد، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار ودي مع عدد من العاملين للإطمئنان عليهم والتعرف على ظروف العمل بالمصنع والمميزات المقدمة لهم، حيث أعربوا عن ارتياحهم لبيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لهم من الشركة.