قبل وقوع الحادث.. صور توثق لحظات المعتمرين المصريين خلال رحلة العمرة بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عددًا من الصور التي توثق لحظات من رحلة مجموعة من المعتمرين المصريين، وذلك قبل تعرض الأتوبيس الذي كان يقلهم لحادث انقلاب بالقرب من مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت في الصور المتداولة أجواء رحلة العمرة، التي كان المعتمرون يخوضونها قبل أن تتحول إلى مأساة، إثر انقلاب الحافلة أثناء توجهها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 معتمرين مصريين، بينهم رجل وامرأتان، وإصابة عدد آخر، فيما باشرت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية إجراءاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، بالتزامن مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وكان المعتمرون قد أنهوا إجراءات الإحرام من منطقة آبار علي، قبل استكمال رحلتهم باتجاه مكة المكرمة، إلا أن الأتوبيس تعرض للانقلاب خلال الطريق في ساعات الليل، ما أسفر عن وقوع الضحايا والمصابين.

وأثارت الصور المتداولة حالة من الحزن والتعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما وثقت لحظات عادية من رحلة المعتمرين قبل وقوع الحادث الأليم.

وتتواصل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، وسط متابعة لأوضاع المصابين واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمتوفين.