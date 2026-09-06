كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر

تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن توليه المسؤولية الفنية للفريق، كاشفًا عن طموحاته مع الدراويش خلال الفترة المقبلة، إلى جانب موقفه من أزمة القيد التي يعاني منها النادي.

وقال كشري، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إنه وافق على تولي تدريب الإسماعيلي حبًا في النادي ورغبة في المساهمة في عودته إلى مكانته الطبيعية.

وأضاف: «أنا من محبي النادي الإسماعيلي، ولا يستحق هذه المكانة الحالية، والإسماعيلي مكانه الدوري المصري والبطولات، وقبلت المهمة حبًا في الإسماعيلي وأتمنى خدمته».

كشري ينتقد التحكيم في مباراة النصر

وتطرق المدير الفني للإسماعيلي إلى مباراة فريقه أمام النصر، مؤكدًا أن الدراويش لم يحصلوا على حقهم تحكيميًا خلال اللقاء، إلى جانب إهدار العديد من الفرص أمام مرمى المنافس.

وأوضح: «لم نأخذ حقنا تحكيميًا في مباراة النصر، وعانينا تحكيميًا في المباراة بقرارات تحكيمية، وأهدرنا العديد من الفرص خلال المباراة».

رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

ووجه كشري رسالة إلى جماهير الإسماعيلي، مؤكدًا تفهمه لحالة الغضب التي تسيطر عليهم بسبب الوضع الحالي للفريق، مطالبًا إياهم بالصبر ومنح الجهاز الفني واللاعبين الوقت الكافي للعمل.

وقال: «جمهور الإسماعيلي لم يرَ الإسماعيلي بهذه الحالة أبدا، وأعذر جمهور الإسماعيلي بسبب حبهم الكبير للنادي، وأطلب من الجمهور الصبر».

أزمة القيد وبند في عقد كشري

وكشف أحمد كشري عن حصوله على وعود من مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشيرًا إلى أن قائمة الفريق تعاني من نواقص كبيرة بسبب عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة.

وقال: «حصلت على وعود من مجلس الإدارة بحل أزمة القيد في يناير، والفريق به نواقص كبيرة للغاية».

وأضاف أن عقده مع الإسماعيلي يتضمن بندًا يسمح بفسخ التعاقد في حال عدم حل أزمة القيد، موضحًا أن استمرار المشروع الفني يرتبط بقدرة النادي على تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم كشري تصريحاته بالتأكيد على رغبته في قيادة الإسماعيلي إلى استعادة مكانته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن حل أزمة القيد سيكون عاملًا مهمًا في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات جماهير الدراويش.