قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس تحذر من التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى
ميلي يشعل أزمة فوكلاند.. عقوبات مرتقبة على شركات بريطانية وإسرائيلية بسبب التنقيب عن النفط
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. اغتنم فضلها الآن بـ 3 تسابيح ودعاء الرسول
المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح.. المستحقات والمدير الرياضي كلمة السر | خاص
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
يارا أمين

تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن توليه المسؤولية الفنية للفريق، كاشفًا عن طموحاته مع الدراويش خلال الفترة المقبلة، إلى جانب موقفه من أزمة القيد التي يعاني منها النادي.

وقال كشري، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إنه وافق على تولي تدريب الإسماعيلي حبًا في النادي ورغبة في المساهمة في عودته إلى مكانته الطبيعية.

وأضاف: «أنا من محبي النادي الإسماعيلي، ولا يستحق هذه المكانة الحالية، والإسماعيلي مكانه الدوري المصري والبطولات، وقبلت المهمة حبًا في الإسماعيلي وأتمنى خدمته».

كشري ينتقد التحكيم في مباراة النصر

وتطرق المدير الفني للإسماعيلي إلى مباراة فريقه أمام النصر، مؤكدًا أن الدراويش لم يحصلوا على حقهم تحكيميًا خلال اللقاء، إلى جانب إهدار العديد من الفرص أمام مرمى المنافس.

وأوضح: «لم نأخذ حقنا تحكيميًا في مباراة النصر، وعانينا تحكيميًا في المباراة بقرارات تحكيمية، وأهدرنا العديد من الفرص خلال المباراة».

رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

ووجه كشري رسالة إلى جماهير الإسماعيلي، مؤكدًا تفهمه لحالة الغضب التي تسيطر عليهم بسبب الوضع الحالي للفريق، مطالبًا إياهم بالصبر ومنح الجهاز الفني واللاعبين الوقت الكافي للعمل.

وقال: «جمهور الإسماعيلي لم يرَ الإسماعيلي بهذه الحالة أبدا، وأعذر جمهور الإسماعيلي بسبب حبهم الكبير للنادي، وأطلب من الجمهور الصبر».

أزمة القيد وبند في عقد كشري

وكشف أحمد كشري عن حصوله على وعود من مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشيرًا إلى أن قائمة الفريق تعاني من نواقص كبيرة بسبب عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة.

وقال: «حصلت على وعود من مجلس الإدارة بحل أزمة القيد في يناير، والفريق به نواقص كبيرة للغاية».

وأضاف أن عقده مع الإسماعيلي يتضمن بندًا يسمح بفسخ التعاقد في حال عدم حل أزمة القيد، موضحًا أن استمرار المشروع الفني يرتبط بقدرة النادي على تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم كشري تصريحاته بالتأكيد على رغبته في قيادة الإسماعيلي إلى استعادة مكانته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن حل أزمة القيد سيكون عاملًا مهمًا في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات جماهير الدراويش.

أحمد كشري فريق الإسماعيلي الإعلامي كريم رمزي النادي الإسماعيلي جماهير الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي السعودي يقترب من ضم صفقة فرنسية

محمود مرعي

دوري أبطال أفريقيا.. ضربة موجعة لـ بيراميدز خلال مباراة جورماهيا

منتخب الإمارات

الإمارات تقلب الطاولة على تركمانستان في تصفيات آسيا للشباب

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد