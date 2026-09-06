مصطفى شوبير عن حمزة عبد الكريم: فخورون به بعد احترافه في برشلونة

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن زميله حمزة عبد الكريم، لاعب القلعة الحمراء الذي انتقل إلى صفوف برشلونة، وذلك خلال حديثه عقب تجديد عقده مع الأهلي حتى عام 2029.

وقال مصطفى شوبير: «حمزة عبد الكريم طلع من قطاع ناشئي الأهلي، وما شاء الله احترف في نادي كبير، وإحنا كلنا فخورين بيه وبنوجه له التحية».

وأشاد حارس الأهلي باللاعب الشاب، مؤكدًا اعتزاز أبناء القلعة الحمراء بما يقدمه خريجي قطاع الناشئين، خاصة بعد وصول حمزة عبد الكريم إلى تجربة الاحتراف مع برشلونة.

كان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تجديد عقد مصطفى شوبير لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2029، في إطار الحفاظ على عناصر الفريق الأساسية.