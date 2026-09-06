أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

عاد اسم عمر كمال عبدالواحد إلى واجهة المشهد داخل النادي الأهلي رغم أن اللاعب غادر القلعة الحمراء رسميًا وأصبح لاعبًا في صفوف المقاولون العرب بعدما كشف عن كواليس واقعة جمعته بالمدير الفني المغربي الحسين عموتة خلال فترة الإعداد وهي التصريحات التي أثارت حالة من الاستغراب داخل إدارة الكرة وفقًا لمصدر مسؤول بالنادي.

القصة التي بدأت من موقف بسيط داخل أحد تدريبات الأهلي عندما اختلف لون القميص الذي ارتداه عمر كمال عن الفريق الذي كان من المفترض أن يشارك معه في التقسيمة تحولت بحسب رواية اللاعب إلى مشادة كلامية مع المدير الفني قبل أن يرد الأهلي بأن الواقعة إن حدثت لا تخرج عن إطار التعامل الفني المعتاد داخل الملعب وأن عموتة لم يتجاوز في حق اللاعب أو يتعمد الإساءة إليه.

البداية من القميص الموف

كشف عمر كمال في تصريحات تلفزيونية أن الواقعة حدثت عقب عودته إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا كليوباترا في وقت كان الجهاز الفني يخضع مجموعة من اللاعبين للتقييم تمهيدًا للاستقرار على العناصر التي ستستمر مع الفريق.

وأوضح اللاعب أن إحدى التدريبات شهدت تقسيمة بين ثلاثة فرق وأن المدرب العام أبلغه بارتداء القميص «الموف» قبل أن تتغير ترتيبات التقسيمة بسبب النقص العددي في أحد الفرق.

وبحسب رواية عمر كمال فوجئ خلال التدريب بأن اسمه أصبح ضمن مجموعة ترتدي القميص الأخضر بينما كان يرتدي القميص الذي طلب منه ارتداؤه في البداية.

وعندما حاول توضيح الأمر قال إن رد فعل الحسين عموتة جاء بصورة لم يتوقعها مشيرًا إلى أن المدير الفني وجه إليه كلمات قاسية وطالبه بالصمت وهو ما دفع اللاعب إلى الاعتراض على طريقة الحديث معه ومغادرة الموقف.

وأضاف عمر كمال أن المدرب العام تدخل عقب الواقعة وقدم له اعتذارًا مؤكدًا أن الأمر انتهى في وقتها ولم يتطور إلى أزمة أكبر.

الأهلي يضع الواقعة في إطارها الفني

على الجانب الآخر ترى إدارة الكرة بالأهلي أن إعادة فتح الواقعة في هذا التوقيت لا تعكس الصورة الكاملة لما حدث خاصة أن عمر كمال لم يعد ضمن قائمة الفريق وأن رحيله تم بصورة رسمية ودون وجود أزمة بين الطرفين.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي أن هناك حالة من الدهشة تجاه تصريحات اللاعب مشيرًا إلى أن قرار الاستغناء عنه جاء وفق رؤية فنية واضحة من الحسين عموتة ولم يكن نتيجة خلاف شخصي بين المدرب واللاعب.

وأوضح المصدر أن المدير الفني كان منذ بداية توليه المسؤولية يحدد احتياجاته بدقة في مركز الظهير الأيمن ويضع اللاعبين وفق ترتيب فني يتناسب مع تصوراته للموسم الجديد.

وبحسب المصدر كان عموتة يضع في حساباته محمد هاني وكريم فؤاد وأحمد عيد إلى جانب إبراهيم الأسيوطي الذي كان يقترب من العودة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي فضلًا عن إبلاغه باحتمالية التعاقد مع أكرم توفيق قبل إنهاء الأخير تجربته مع الشمال القطري.

عموتة صارم.. لكنه لا يتجاوز

ورغم إقرار الأهلي بأن الحسين عموتة قد يتعامل بحزم شديد مع لاعبيه خلال التدريبات والمباريات فإن النادي ينفي أن يكون المدير الفني قد تعمد الإساءة إلى عمر كمال أو أي لاعب آخر.

ووصف المصدر المدرب المغربي بأنه «صارم» داخل الملعب ولا يفضل المزاح أثناء العمل لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحزم الفني لا يعني تجاوز الحدود أو التعامل بصورة غير لائقة مع اللاعبين.

وأضاف أن توجيه اللوم أو التعنيف بسبب خطأ فني أو عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني أمر وارد داخل أي فريق كرة قدم طالما ظل في حدود العلاقة المهنية بين المدرب ولاعبيه.

ومن هنا تتمسك إدارة الأهلي بأن واقعة التدريب لا يمكن فصلها عن طبيعة العمل داخل الملعب ولا تعني بالضرورة وجود خلاف شخصي بين اللاعب والمدير الفني.

لماذا رحل عمر كمال؟

وتشير رواية الأهلي إلى أن رحيل عمر كمال جاء في الأساس بناءً على حسابات فنية وليس بسبب الواقعة التي تحدث عنها اللاعب.

فمع وجود أكثر من خيار في مركز الظهير الأيمن كان الجهاز الفني أمام ضرورة تقليص القائمة وترتيب أولوياته خاصة مع وجود عناصر أخرى يرى عموتة أنها تتناسب مع احتياجاته الفنية.

وبالتالي فإن الاستغناء عن اللاعب لم يكن – وفق رواية النادي – عقوبة على خلاف أو نتيجة موقف شخصي وإنما قرارًا فنيًا اتُخذ ضمن عملية تقييم شاملة لقائمة الفريق.

الأهلي: منحناه حقوقه كاملة

ولم تتوقف رواية الأهلي عند الجانب الفني إذ شدد المصدر على أن النادي تعامل مع رحيل عمر كمال بالطريقة نفسها التي يتبعها مع جميع لاعبيه الذين تنتهي علاقتهم بالفريق.

وأكد أن الإدارة لم تضع أي عراقيل أمام اللاعب عند اتخاذ قرار الرحيل وأنه حصل على الاستغناء الخاص به كما جرت اتصالات معه قبل إنهاء الإجراءات من جانب سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة.

وشدد المصدر على أن سياسة الأهلي تقوم على احترام اللاعب حتى بعد انتهاء علاقته بالنادي مع التأكيد على حصوله على مستحقاته المالية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.