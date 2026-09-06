الحكم بالإعدام على قاتل مسنة في شبين الكوم

قضت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم بالإعدام على قاتل ام سالم المسنة المقتولة في عشتها داخل المدينة لسرقتها أثناء نومها ،وذلك بعد ابداء الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية اخطاراً يفيد بالعثور على جثمان مسنة مقتولة في عشتها داخل حي ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين وفاة مسنة تبلغ من العمر 65 عاما كانت تعمل حارسة للعقار، وبعد الفحص تبين أن المتهم كان يحوم بجانب المكان وقرر سرقتها، واعترف بأن أثناء سرقتها شعرت به فضربها بطوبة كانت موجودة جانب العشة.

وارشد المتهم على مكان المسروقات والتي كانت عبارة عن مبلغ مالي تليفون زراير، ومكان الطوبة المستخدمة في جريمة القتل، وقد قضت جنايات شبين الكوم بالحكم بالإعدام عليه في ثاني جلسات القضية بعد ابداء الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.