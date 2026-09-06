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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ14 تصل جامعة مدينة السادات

جامعة السادات
جامعة السادات

 استقبل الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، في محطتها الثامنة عشر، ضمن جولتها بين الجامعات المصرية، استعدادًا لانطلاق فعاليات الأسبوع الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

وجرت مراسم استقبال الشعلة بحضور المهندس محمد عادل، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وفي كلمته، استهل الدكتور ناصر عبد الباري حديثه بتوجيه خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما تشهده الدولة المصرية من إنجازات متواصلة ومشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل أفضل وتعزيز مقومات التنمية.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم الأنشطة الطلابية، كما ثمّن جهود الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، وجميع القائمين على تنظيم أسبوع شباب الجامعات، متمنيًا نجاح فعالياته وخروجه بصورة تليق بشباب مصر.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن شعلة أسبوع شباب الجامعات تحمل رسالة تتجاوز الجانب الاحتفالي، فهي رمز للعطاء والإبداع والتنافس الشريف، وتعكس حرص الدولة على دعم الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن أسبوع شباب الجامعات يمثل منصة وطنية تجمع الطلاب في أجواء من التنافس وتبادل الخبرات وتعزيز الانتماء والمشاركة.

 ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الثقة بقدراتهم والاستفادة من هذه الفعاليات في اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، مؤكدًا أن العلم والعمل والإبداع تمثل ركائز أساسية لصناعة مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية.

وأكد الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، أن استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات يجسد اعتزاز الجامعة بدور الشباب في بناء الوطن، وحرصها على دعم الأنشطة الطلابية وترسيخ روح الإنتماء والتنافس الإيجابي، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأوضح الدكتور خميس محمد خميس أن فعاليات أسبوع شباب الجامعات تمثل منصة مهمة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، وتعزيز التواصل والتعارف بين شباب الجامعات المصرية، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لمشاركة طلابها في مختلف الفعاليات بما يثري تجربتهم الجامعية ويعزز قدراتهم على الإبداع والتميز.

وعقب مراسم استقبال الشعلة، توجه الوفد إلى محطة محولات الإمداد السكني بمدينة السادات، بقدرة 525 ميجا فولت أمبير وجهد 22/22/220 ك.ف، للتعرف على دورها في دعم التوسعات السكنية وبعض المناطق الصناعية بالمدينة وتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وخلال الزيارة، شاركت دنيا عمرو الميهي، طالبة الامتياز بكلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات، في تقديم نبذة عن المشروع، وقدمت الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تشهده مدينة السادات من مشروعات قومية، موضحة أن المحطة تمثل أحد مشروعات البنية الأساسية المهمة التي تدعم التوسع العمراني والصناعي وتوفر الطاقة اللازمة للنمو المستقبلي للمدينة.

 وأشرف على مسيرة الشعلة وفد جامعة المنيا، برئاسة الدكتور محمد خلف الله، وبمشاركة وليد عبد القوي، المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحسن سيد رمضان، مسؤول اتصال الجامعات، ومحمود سمير مسعد، المركز الاعلامي، والطالبين عاصم محمد بكري حسين وشوكت عاشور من كلية علوم الرياضة.

وأسهمت أسرة رعاية الطلاب بفاعلية في التنظيم والإعداد لإستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات، تحت إشراف الأستاذ حافظ زايد، مدير عام رعاية الطلاب، من خلال تنسيق الفعاليات وتجهيز مراسم الإستقبال، بما عكس صورة مشرفة للجامعة وروحًا تنظيمية متميزة.

وتأتي جولة الشعلة في إطار الاستعدادات لانطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، بما يعزز التواصل بين شباب الجامعات المصرية، ويربط الأنشطة الطلابية بالتوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة، فيما تواصل الشعلة رحلتها إلى محطتها التالية بجامعة بنها، قبل العودة إلى جامعة المنيا لانطلاق فعاليات الأسبوع بمشاركة شباب الجامعات المصرية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات شعلة اسبوع الشباب

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