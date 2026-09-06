علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الطمث (سن اليأس) هو مرحلة طبيعية في حياة المرأة، وعادةً ما يبدأ بعد سن الأربعين، وتسبقه فترة انتقالية تُسمى "ما قبل انقطاع الطمث".

​تحدث هذه المرحلة بسبب انخفاض مستويات الهرمونات (خاصة الإستروجين)، وتظهر عليها مجموعة من العلامات والأعراض التي تختلف في شدتها من امرأة لأخرى.

​إليك أبرز العلامات والأعراض الشائعة لانقطاع الطمث:

​ علامات انقطاع الطمث الشائعة..

​1- تغيرات الدورة الشهرية

​عدم انتظام الدورة: تُعد العلامة الأبرز، حيث تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة، وقد تكون أطول أو أقصر، أو تتباعد الفترات الزمنية بينها، وقد تتغيب لأشهر.

​تغير في غزارة النزيف: قد يصبح النزيف أخف أو أثقل من المعتاد.

​ملاحظة: يتم تشخيص انقطاع الطمث فعلياً بعد توقف الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتاليًا.

​2-أعراض جسدية

​الهَبَّات الساخنة (Hot Flashes): شعور مفاجئ ومؤقت بالحرارة الشديدة ينتشر في الصدر والرقبة والوجه، وقد يتبعه احمرار وتعرّق.

​التعرُّق الليلي: هو في الواقع هَبَّات ساخنة تحدث أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى الاستيقاظ من النوم.

​مشاكل النوم والأرق: صعوبة في الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ المتكرر، وغالباً ما يرتبط بالتعرُّق الليلي.

​جفاف المهبل: نتيجة لانخفاض هرمون الإستروجين، مما قد يسبب ألماً أو عدم ارتياح أثناء العلاقة الحميمة، وقد يترافق مع انخفاض الرغبة الجنسية.

​آلام المفاصل والعضلات: الشعور ببعض الأوجاع أو التصلب.

​زيادة الوزن: خاصة في منطقة البطن، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي (الأيض).

​تغيرات في الجلد والشعر: قد يصبح الجلد أكثر جفافاً، وقد يحدث ترقق أو تساقط للشعر.

​3-أعراض نفسية وعاطفية

​تقلبات المزاج: الشعور بالتهيج، القلق، الحزن أو الاكتئاب بشكل غير مبرر.

​صعوبة في التركيز والذاكرة (ضباب الدماغ): قد تعاني المرأة من النسيان أو صعوبة في تذكر الكلمات أو التركيز.

4-​الإرهاق والتعب العام.

المصدر بولد سكاى