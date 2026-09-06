علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الطمث (سن اليأس) هو مرحلة طبيعية في حياة المرأة، وعادةً ما يبدأ بعد سن الأربعين، وتسبقه فترة انتقالية تُسمى "ما قبل انقطاع الطمث".
تحدث هذه المرحلة بسبب انخفاض مستويات الهرمونات (خاصة الإستروجين)، وتظهر عليها مجموعة من العلامات والأعراض التي تختلف في شدتها من امرأة لأخرى.
إليك أبرز العلامات والأعراض الشائعة لانقطاع الطمث:
علامات انقطاع الطمث الشائعة..
1- تغيرات الدورة الشهرية
عدم انتظام الدورة: تُعد العلامة الأبرز، حيث تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة، وقد تكون أطول أو أقصر، أو تتباعد الفترات الزمنية بينها، وقد تتغيب لأشهر.
تغير في غزارة النزيف: قد يصبح النزيف أخف أو أثقل من المعتاد.
ملاحظة: يتم تشخيص انقطاع الطمث فعلياً بعد توقف الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتاليًا.
2-أعراض جسدية
الهَبَّات الساخنة (Hot Flashes): شعور مفاجئ ومؤقت بالحرارة الشديدة ينتشر في الصدر والرقبة والوجه، وقد يتبعه احمرار وتعرّق.
التعرُّق الليلي: هو في الواقع هَبَّات ساخنة تحدث أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى الاستيقاظ من النوم.
مشاكل النوم والأرق: صعوبة في الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ المتكرر، وغالباً ما يرتبط بالتعرُّق الليلي.
جفاف المهبل: نتيجة لانخفاض هرمون الإستروجين، مما قد يسبب ألماً أو عدم ارتياح أثناء العلاقة الحميمة، وقد يترافق مع انخفاض الرغبة الجنسية.
آلام المفاصل والعضلات: الشعور ببعض الأوجاع أو التصلب.
زيادة الوزن: خاصة في منطقة البطن، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي (الأيض).
تغيرات في الجلد والشعر: قد يصبح الجلد أكثر جفافاً، وقد يحدث ترقق أو تساقط للشعر.
3-أعراض نفسية وعاطفية
تقلبات المزاج: الشعور بالتهيج، القلق، الحزن أو الاكتئاب بشكل غير مبرر.
صعوبة في التركيز والذاكرة (ضباب الدماغ): قد تعاني المرأة من النسيان أو صعوبة في تذكر الكلمات أو التركيز.
4-الإرهاق والتعب العام.
المصدر بولد سكاى