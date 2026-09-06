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15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز

15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
ولاء عادل

يترقب عدد كبير من المواطنين فتح باب الحجز في الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، بعد إعلان وزارة الإسكان طرح نحو 15 ألف وحدة موزعة على مجموعة من المدن الجديدة والمحافظات.

ويستهدف الطرح إتاحة وحدات سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب تقديم دعم للمستحقين، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أين توجد شقق الإيجار التمليكي؟

تضم الوحدات المطروحة مساحات متنوعة، تبدأ من 75 مترًا مربعًا، وتتوفر هذه الوحدات في محافظة المنيا، وتتكون من غرفتين وصالة.

كما يضم الطرح شققًا بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، وتوجد في عدد من المدن الجديدة، بينها:

  • أكتوبر الجديدة.
  • 15 مايو.
  • العبور الجديدة.
  • برج العرب الجديدة.
  • السادات.
  • النوبارية الجديدة.
  • الفيوم الجديدة.
  • المنيا الجديدة.
  • أسيوط الجديدة.
  • سوهاج الجديدة.
  • أخميم الجديدة.
  • قنا الجديدة.
  • طيبة الجديدة.
  • أسوان الجديدة.
  • غرب قنا.

وتشمل الوحدات المطروحة كذلك شققًا تصل مساحتها إلى 100 متر مربع.

وحدات جديدة ضمن «حياة كريمة»

ويضم الطرح وحدات سكنية مرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، وتتراوح مساحاتها بين 96 و100 متر مربع.

وتوجد هذه الوحدات في عدد من المحافظات، منها الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

كما يشمل الطرح وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات أخرى، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسيوط ومطروح.

كم تبلغ قيمة الدعم الإيجاري؟

من بين التسهيلات التي يتضمنها الطرح الجديد، توفير دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى للمواطن المستحق.

وتتحدد قيمة الدعم وفقًا لدخل الأسرة ومساحة الوحدة السكنية، ويستفيد منه المواطن خلال فترة الإيجار طبقًا للضوابط المنظمة للنظام.

رسوم التسجيل والتأمين

قبل استكمال إجراءات التقديم، يلتزم المواطن بسداد 365 جنيهًا رسوم تسجيل، وهي رسوم غير قابلة للرد، ويتم سدادها باستخدام وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يشترط سداد 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة.

ويخضع رد مبلغ التأمين للشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط، وذلك في الحالات التي ينطبق عليها الاسترداد، ومنها انتهاء مدة الإيجار أو رفض الطلب.

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي؟

حدد الإعلان مجموعة من الضوابط الأساسية للراغبين في التقديم، من بينها أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 35 عامًا عند انتهاء فترة الإعلان.

كما يشترط ألا يتخطى صافي إجمالي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه، إلى جانب ضرورة استيفاء باقي الشروط والمستندات والإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

متى يبدأ التقديم؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مواعيد التقديم بحسب الفئات المستهدفة.

ويبدأ استقبال طلبات ذوي الهمم في 20 سبتمبر 2026، ويستمر التقديم حتى 27 سبتمبر 2026.

أما التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، فيبدأ من 28 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر 2026.

خطوات الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي

الراغب في الاستفادة من الطرح عليه أولًا التأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليه، ثم الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط والتعرف على إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة.

بعد ذلك يتم التسجيل وسداد رسوم التسجيل والتأمين وفق الوسائل المحددة، ثم تخضع الطلبات للمراجعة وفحص البيانات للتأكد من استيفاء الشروط.

وفي حالة قبول الطلب واستحقاق الوحدة، يتم استكمال الإجراءات وفقًا لنظام الإيجار التمليكي والعقد والضوابط المحددة من الجهات المعنية.

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