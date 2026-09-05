تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بعد إنشاء حساب على المنصة، ثم الدخول إلى خدمات الأحوال المدنية واختيار خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وتحديد طريقة استلام البطاقة وسداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسيلة الدفع المتاحة، مع ضرورة مراجعة البيانات قبل تأكيد الطلب، خصوصًا البيانات المرتبطة بمحل الإقامة والمهنة.

وتأتي خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين ضمن الخدمات التي تتيحها وزارة الداخلية إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن إتمام إجراءات التجديد دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب السجل المدني، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات على المواطنين.

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كيف يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026؟

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، إلى جانب الأوراق المطلوبة والرابط الرسمي لإتمام الإجراءات بسهولة، خاصة مع إتاحة خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا.

وقبل البدء في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا، يحتاج المستخدم إلى إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار إنشاء حساب جديد.

ويتعين على المستخدم بعد ذلك إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، والاسم الأول للأم، ورقم الهاتف المحمول، ثم استكمال إجراءات تفعيل الحساب باستخدام البيانات التي يتم إرسالها إلى رقم الهاتف المسجل.

ما خطوات إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية؟

بعد إدخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب، تصل رسالة تفعيل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وتتضمن كودًا مكونًا من 6 أرقام، ويقوم المستخدم بإدخال هذا الكود لاستكمال عملية التفعيل.

وبعد الانتهاء من خطوة التفعيل، يستكمل المستخدم بيانات الحساب من خلال إضافة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم الضغط على التسجيل لإتمام إنشاء الحساب، وبذلك يصبح بإمكانه الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا.

ما خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين؟

بعد إنشاء الحساب، يستطيع المواطن الانتقال إلى خدمات الأحوال المدنية واختيار خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي، ثم استكمال البيانات والإجراءات المطلوبة لإرسال طلب التجديد إلكترونيًا.

وتتمثل خطوات تقديم طلب تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية، والضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ويستكمل المواطن الإجراءات من خلال تحديد طريقة استلام البطاقة، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسيلة الدفع المتاحة، مع ضرورة مراجعة جميع البيانات المدخلة جيدًا قبل تأكيد الطلب، وبصفة خاصة البيانات المتعلقة بمحل الإقامة والمهنة.

ما الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي؟

تختلف المستندات المطلوبة وفقًا لنوع التغيير المطلوب على بطاقة الرقم القومي، ولذلك قد يحتاج المواطن إلى تقديم المستندات المؤيدة للبيانات الجديدة التي يرغب في تسجيلها على البطاقة.

ومن المستندات التي يمكن طلبها عند التجديد صورة بطاقة الرقم القومي القديمة، إلى جانب مستند حديث لإثبات محل الإقامة، مثل إيصال مرافق مثل فاتورة الكهرباء، وكذلك مستند معتمد لإثبات المهنة من جهة العمل.

ويُنصح المواطن بالتأكد من صلاحية المستندات التي يقدمها، إلى جانب مطابقة البيانات الواردة فيها للبيانات التي يتم تسجيلها في طلب التجديد، حتى تكون البيانات المقدمة متوافقة مع المستندات المؤيدة لها.

كيف يتم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين؟

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية على تجديد بطاقة الرقم القومي فقط، إذ يمكن إتمام طلب استخراج البطاقة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المحددة.

وتبدأ إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بالدخول على منصة مصر الرقمية واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، واختيار وسيلة الدفع المناسبة وسداد الرسوم.

بعد ذلك، يتعين على المستخدم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم مراجعة جميع البيانات التي تم إدخالها قبل إرسال الطلب، مع التركيز بشكل خاص على بيانات محل الإقامة والمهنة.

ويتعين كذلك اختيار نوع الاستمارة وفقًا للمدة المطلوبة لاستلام البطاقة، حتى يتم تقديم الطلب وفق الخيار الذي يتناسب مع المدة التي يحتاج إليها المواطن.

هل يمكن لأي شخص تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا؟

تشترط الخدمة أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب البطاقة نفسه، ولذلك يجب على المواطن التأكد من أن بيانات الطلب تخص صاحب البطاقة، مع ضرورة مراجعة صحة جميع البيانات قبل اعتماد الطلب وإرساله.

وتعد مراجعة البيانات خطوة مهمة عند استخدام الخدمة الإلكترونية، خصوصًا أن بيانات محل الإقامة والمهنة من البيانات التي ينبغي التأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات المؤيدة لها قبل إتمام إجراءات الطلب.

كيف تختار استمارة بطاقة الرقم القومي المناسبة؟

ترتبط استمارات بطاقة الرقم القومي بمدة الاستلام التي يختارها المواطن، ولذلك يجب تحديد نوع الاستمارة المناسب عند تقديم الطلب، وفقًا لدرجة الاستعجال ومدة التنفيذ المتاحة لكل فئة.

ويحتاج المواطن قبل إتمام عملية السداد إلى مراجعة نوع الخدمة والمدة المحددة للاستلام، حتى يتمكن من اختيار الخيار الأنسب لاحتياجاته، خاصة أن نوع الاستمارة يرتبط بالمدة المطلوبة لاستلام بطاقة الرقم القومي.

وبذلك، فإن معرفة خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا والأوراق التي يمكن طلبها، إلى جانب طريقة اختيار استمارة البطاقة، تساعد المواطن على استكمال طلبه بصورة أكثر دقة، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المقدمة قبل اعتماد الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.