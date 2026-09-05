عمر كمال يكشف سبب دخوله عالم المهرجانات ويعلن تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان عمر كمال عن كواليس دخوله عالم المهرجانات، مؤكدًا أن نشأته الفنية لم تكن قائمة على هذا اللون الغنائي، لكنه قرر خوض التجربة ومجاراة الموجة المنتشرة وقتها، بحثًا عن فرصة للانتشار وتحقيق النجاح.

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إنه بدأ مشواره في 2019 من خلال الغناء في الكافيهات، بالتزامن مع الانتشار الكبير لأغاني المهرجانات، موضحًا أنه قرر دراسة تجربة عدد من نجوم هذا اللون، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، ثم الدخول إلى عالم المهرجانات.

وأوضح أنه كان يرى أن صوته ليس شعبيًا في الأساس، لكنه تعامل مع الأمر باعتباره مرحلة ضمن مسيرته الفنية، قائلًا: «السوق عايز كده.. باكل عيش بكده، وبروح الأفراح عشان أنا بطل السوق»، مؤكدًا أنه لم يكن يريد التخلي عن هذه المنطقة بشكل مفاجئ، بل بناء مسار غنائي آخر بالتوازي معها.

عمر كمال: صوتي مش مهرجانات

وأكد عمر كمال أنه يرى نفسه أقوى في اللون الغنائي، مشيرًا إلى أن صوته في الأساس ليس صوت مهرجانات أو شعبي، وأنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تثبيت نفسه في هذه المنطقة الفنية.

وكشف عن استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن الألبوم يتضمن نحو 13 أو 14 أغنية، ويتعاون خلاله مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، أحمد إبراهيم، توما، حسام عبد المنعم، فارس فهمي، تامر حسين ورامي جمال.

وأشار إلى أن الألبوم يحمل طابعًا غنائيًا متنوعًا، ويتضمن ألوانًا موسيقية مختلفة، بينها المقسوم والسلو والدراما، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أغاني مهرجانات.

عمر كمال: «اللي مالوش قلب مالوش رزق»

وعن قراراته الفنية الجريئة، أكد عمر كمال أنه لا يخشى تجربة ألوان موسيقية جديدة، قائلًا: «أنا بجرب.. أنا عايش كده بجرب، واللي مالوش قلب مالوش رزق».

وتحدث عن بدايات تعاونه مع حمو بيكا، موضحًا أن الأخير كان قد استمع إلى أغنية «الغربة» وأعجب بها، قبل أن يتعاونا في أول مهرجان جمعهما، والذي حقق انتشارًا كبيرًا.

وأكد عمر كمال أن حمو بيكا كان له دور مهم في بداياته، قائلًا: «كان وش خير عليا، وبموت في بيكا والله»، مشيرًا إلى أن نجاحاته خلال فترة انتشار المهرجانات ساهمت في وصوله إلى جمهور واسع وتحقيق أرقام مشاهدة ضخمة.