الحرس الثوري: استهدفنا 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن أمريكية في منطقة مضيق هرمز، في أحدث تطور للتصعيد العسكري المتواصل في المنطقة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استهداف ناقلات النفط الثلاث

وقال الحرس الثوري إن ناقلات النفط الثلاث كانت تسلك، وفق روايته، مسارًا «غير مصرح به» داخل مضيق هرمز، مؤكدًا أن قواته البحرية استهدفتها خلال تحركها في المنطقة.

حركة الملاحة البحرية وناقلات النفط

وأضاف أن القوات الإيرانية استهدفت كذلك ثلاث سفن أمريكية، في تصعيد جديد يأتي وسط توتر متزايد حول حركة الملاحة البحرية وناقلات النفط في مضيق هرمز.