قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق الشناوي يكشف حقيقة مقارنته تامر حسني بـ العندليب
حسام الغمري يتحدث عن واقعة «عقد قناة السويس» ويكشف آلية إعادة تدوير المعلومات لدى الإخوان
الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن
الدوري الإنجليزي.. ألكسندر إيزاك يسجل رقما قياسيا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون
التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي
5 ظواهر جوية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
ترامب : أهمية مضيق هرمز ليست كما كانت .. وبدائل جديدة قيد الإنشاء
مصير اللاعب مع الزمالك | إعلامي يكشف مفاجأة عن بيزيرا
الأهلي السعودي يكتسح الرياض في غياب تريزيجيه بخماسية ويستعيد نغمة الانتصارات
%64.9 للحقوق وآداب موجه 60.1% و54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
ربيع : نتوقع تحقيق قناة السويس عائدات 6 مليارات دولار في ديسمبر 2026
67 مسجدا.. حصاد إنجازات الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : أهمية مضيق هرمز ليست كما كانت .. وبدائل جديدة قيد الإنشاء

ترامب
ترامب
أخبار العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن أهمية مضيق هرمز لم تعد كما كانت في السابق، مشيرًا إلى أن إنشاء بدائل لنقل النفط والطاقة في منطقة الشرق الأوسط قد يقلل الحاجة إلى استخدام الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح ترمب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن هناك عددًا من البدائل يجري العمل على إنشائها، بينها خطوط أنابيب في أنحاء المنطقة، بما يسمح بنقل إمدادات الطاقة دون الاعتماد بصورة كبيرة على المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران قد تواجه تداعيات إذا لم تتصرف بحكمة، معتبرًا أن المضيق «لم يعد ضروريًا إلى حد كبير» في ظل البدائل الجاري تطويرها.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابًا كبيرًا في حركة الملاحة، على خلفية التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات حركة السفن أن 4 سفن تجارية محملة بسلع عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، بينما كانت حركة المرور قبل اندلاع الصراع تصل إلى نحو 125 سفينة تجارية يوميًا.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا، إذ تمر عبره كميات كبيرة من النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية، خصوصًا الأسواق الآسيوية. ولذلك فإن تراجع حركة الملاحة فيه أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وأسعار النفط، التي شهدت ارتفاعات خلال الأيام الأخيرة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات.

وتحاول إدارة ترمب، في ظل الأزمة الحالية، تقليل اعتماد الأسواق على المضيق من خلال الدفع باتجاه بدائل برية لنقل الطاقة، بالتزامن مع استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران.

ويأتي ذلك بينما تؤكد واشنطن أن المضيق لا يزال تحت السيطرة الأمريكية، في حين تتمسك طهران بأهميته الاستراتيجية وقدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبره، ما يجعل مستقبل الممر المائي أحد أبرز ملفات الصراع بين البلدين.

ويشير طرح ترمب إلى توجه أمريكي نحو تقليل القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز على المدى الطويل، عبر تطوير مسارات بديلة لنقل الطاقة، إلا أن تنفيذ هذه البدائل وقدرتها على استيعاب التدفقات التي تمر عبر المضيق حاليًا يظل مرتبطًا بعوامل اقتصادية وفنية وجيوسياسية متعددة.
 

دونالد ترمب مضيق هرمز بدائل لنقل النفط الشرق الأوسط الممر المائي الاستراتيجي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

سوق الأسماك ومجمع الأوتليت يشهدان حركة تجارية نشطة

بورسعيد وبورفؤاد تستقبلان أفواجًا سياحية كبيرة بالعطلة الأسبوعية | صور

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. "بدوي" يتابع جاهزية مدارس بورسعيد الرسمية لغات بإدارة جنوب التعليمية

بالصور | مدارس بورسعيد تستعد للعام الجدبد

ارشيفيه

في بطنه | إصابة ضابط بـ عضة كلب لحظة تأمين حفلة بالمنصورة الجديدة

بالصور

جمال شعبان يحذر العرسان : الانفعالات الشديدة قد تؤثر على القلب .. والفحص الطبي مهم

جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة ناعمة .. فستان وردي وتسريحة شعر لافتة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ماذا يحدث عند تناول حبتان من الكيوي قبل النوم؟.. لن تتوقع الفوائد

هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد