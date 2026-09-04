حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين عدد من السيارات، ما أسفر عن حالة من الارتباك المروري بالطريق، وسط تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعمل الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.