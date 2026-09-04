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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال
ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال
سعيد فراج

أعربت الفنانة الشابة ليلى مراد منير -ابنة الفنانة الراحلة فايزة كمال- عن سعادتها بتكريمها في مهرجان همسة للآداب والفنون، أمس الخميس. 

وقالت ليلى مراد منير، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا سعيدة جداً والتكريم ده معتزة بيه جداً خصوصاً إنه جاي على طول بعد ما انتهينا من عرض ابن الأصول فأنا سعيدة وممتنة وفخورة جداً جداً بالتكريم ده». 

وتابعت ليلى مراد منير: «أنا بمثل مسرح من وأنا عندي 16 سنة فالحمد لله باخد خطوات كتير ممتنة ليها وراضية عنها بنسبة كبيرة». 

والدتها فايزة كمال 

واستطردت قائلة: «اتعلمت حاجات كتير قوي سواء في الفن أو بشكل إنساني هم علموني كل حاجة بس أهمهم في الفن هو الالتزام وإن أنا إزاي أكون موجودة قبل أي حد في المسرح أكون بلتزم وبحترم زملائي وبحترم الناس اللي حواليا وبحترم الجمهور عشان الجمهور يحترمني». 

وأضافت ليلى مراد منير: «بحب لماما دور يهودت موردخاي بمسلسل رأفت الهجان وبحب أولاد الأكابر». 

وزادت: «أنا عاوزة أمثل حاجة أخرج فيها من جلدي لأني بشوفه تحدي مهم لأي ممثل يعني». 

واختتمت ليلى مراد منير: «بابا وماما هما الاتنين لن يتكرروا ومش عشان بابايا ومامتي دي حقيقة هما اتنين ما يتكرروش في الدنيا عشان كده استاهلوا بعض». 

فايزة كمال 

ولدت فايزة كمال في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال، الاشتراك في مسلسل تاريخي وهو “العدل والتفاح” أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبد الله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"أولاد الاكابر"، "الإمام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.

فايزة كمال مراد منير ليلى مراد منير الفنانة الشابة ليلى مراد منير

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