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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات والتحديات النفسية

القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات والتحديات النفسية
القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات والتحديات النفسية
أمل مجدى

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة في رفع وعي الشباب وتعزيز قدراتهم في التعامل الواعي مع القضايا المجتمعية والإعلامية، عقد المجلس اجتماعًا مع طلاب وطالبات التدريب الصيفي، لمناقشة أهمية الثقافة الإعلامية ودورها في التصدي للشائعات والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،والتحديات النفسية والقانونية ومخاطر العالم الرقمي، بحضور 
الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، والأستاذة عهود وافى عضوة المجلس ومقرر ة لجنة الشباب، والأستاذة سارة فخرى عضوة اللجنة.

حيث تناولت الدكتورة ميرفت أبو عوف، تطور وسائل الإعلام، موضحة أن الإعلام لم يعد يقتصر على الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون والسينما، بل امتد إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصات رئيسية لإنتاج وتداول المحتوى الإعلامي، وأكدت أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضرورة امتلاك الأفراد للوعي الإعلامي، والقدرة على فهم طبيعة المحتوى المتداول والتمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة.

كما تناول الاجتماع مفهوم الثقافة الإعلامية،واستعرضت مفهوم صحافة المواطن، مشيرة إلى أن انتشار الهواتف المحمولة أتاح للأفراد توثيق الأحداث وإنتاج المحتوى ونقله، بما يجعل الوعي بكيفية التعامل مع المعلومات والتحقق منها مسؤولية مشتركة.

فيما تحدثت الأستاذة عهود وافي عن أهمية مواصلة رحلة التعلم وتطوير القدرات للوصول إلى الأهداف، مؤكدة أن تحقيق النجاح يتطلب الاستمرار في اكتساب المعرفة والعمل الجاد وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، بما يساعد الشباب على تحقيق نجاحات ملموسة في مسيرتهم المستقبلية

فيما تناولت الأستاذة سارة فخرى عضوة لجنة الشباب أبرز الاستجابات النفسية التي قد يمر بها الشخص عقب تعرضه لواقعة صادمة ،   كما تناولت العوامل القانونية التي قد تؤثر على قرار الإبلاغ عن الوقائع، ومنها الخوف من الوصمة الاجتماعية، ومخاوف الحفاظ على السرية والخصوصية، والإجراءات القانونية، ومدى شعور الشخص بالأمان أثناء الحصول على الدعم والمساندة.

كما تطرقت إلى مراحل استخدام الأطفال للإنترنت، مع التركيز على المخاطر الناتجة عن الاستخدام المبكر وغير الآمن للهواتف والمنصات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والقانونية والرقمية المرتبطة بالعنف والاستغلال الإلكتروني، وتعريف الأطفال والشباب بجهات وآليات الحصول على الدعم والحماية، ومن بينها الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ ، وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ .

ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز وعي طلاب وطالبات التدريب الصيفي بالقضايا المرتبطة بالإعلام والتكنولوجيا، وتنمية قدرتهم على التعامل النقدي والواعي مع المحتوى الرقمي، بما يدعم جهود نشر الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية تمكين المرأة الاستغلال الإلكتروني

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