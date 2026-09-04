قبل عرضه علي نتفليكس .. Ray Gunn في مهرجان لندن السينمائي

قررت الشركة المنتجة لفيلم RAY GUNN عرضه عالميًا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم في مدينة ضخمة تُدعى Metropia، ضمن مستقبل بديل يبدو كما لو أنه متخيل من عام 1939، حيث يعيش البشر والكائنات الفضائية معًا، وتسيطر الأجواء الفاسدة والجريمة على المدينة، ويظهر Raymond Gunn، وهو محقق خاص، عندما يجد نفسه أمام قضية قتل غامضة تقوده إلى عالم من الكائنات الفضائية والجرائم والأسرار، بينما ترتبط القضية بنجمة إعلامية شهيرة تُدعى Venus Nova.

يُعرض Ray Gunn عالميًا لأول مرة ضمن مهرجان لندن السينمائي 2026، الذي يقام في أكتوبر، قبل طرح الفيلم عالميًا على Netflix يوم 18 ديسمبر 2026.



