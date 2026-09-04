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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي لنقل الخبرات الفنية بين البلدين

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جيلبرتو بيتكيتو فراتين، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي في جلسة مباحثات ثنائية على هامش أعمال الدورة الاولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء ومتابعة تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ على صعيد مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي قدرة 3000 ميجاوات ومشروعات الطاقة المتجددة فى اطار المشروع 
رحب الدكتور محمود عصمت، بالوزير الإيطالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقات والمتجددة، مؤكدا الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين،  تناول اللقاء اهمية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وضرورة العمل المشترك لتحقيق الاهداف المرجوة على صعيد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر شبكة الكهرباء فى البلدين، حيث اوضح الدكتور عصمت، رؤية مصر، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة والاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، مشيرا إلى الاجراءات التى تم اتخاذها لفتح المجال امام القطاع الخاص والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تناول اللقاء تطور الأعمال ومجريات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، وما قامت به الشركة القائمة على المشروع، والانتهاء من إعداد وتنفيذ الدراسات النهائية فنيا وبيئيا وماليا فى اطار اتفاقية التعاون الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء استعدادا لبدء تنفيذ المشروع، واهمية المشروع للجانب الإيطالي فى ضوء اعتماد الشبكة الإيطالية على الطاقات المتجددة ودعم وتشجيع المشروعات المثيلة مع دول الجوار ، وتم بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ المشروع، واعتباره من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ويأتي فى اطار خطة متكاملة لحسن إدارة واستغلال ثروات مصر الطبيعية وتعظيم عوائدها فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بصناعة المهمات الكهربائية.

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي والعمل على جذب المزيد من الشركات الإيطالية للاستثمار في ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها، نقل الخبرات الفنية، وتنظيم برامج تدريبية ورفع كفاءة العاملين، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة (شمسي - رياح  -وكذلك بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا والذي يجرى تنفيذه عبر مصر وإيطاليا واهمية توفير الدعم الحكومي اللازم للشركات القائمة على المشروع ، موضحا التوجه الاستراتيجي بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث

من جانبه،اشاد جيلبرتو بيتكيتو فراتين ، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي بالإنجازات وسرعة إنجاز الأعمال والتطور في قطاع الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل والتعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، موضحا قوة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى العديد من الشركات الإيطالية التي تقوم بمشروعات مشتركة مع قطاع الكهرباء، ومتطلعاً لزيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مشروع الربط الكهربائي

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