أخبار التوك شو | الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحركات جديدة لمراجعة مشكلات فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادات في تكاليف الطاقة والنقل بدلًا من تحميلها كاملة للمواطنين.

اجتماع لحل مشكلات فواتير الكهرباء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بصورة مستمرة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المشكلات المرتبطة بفواتير استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5417 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6320 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7222 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50560 جنيها.



أهلاً مدارس .. تخفيضات تصل لـ40% ومعارض في مختلف المحافظات

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر من الملابس والأحذية والأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية، بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق على تجهيز الطلاب، لتأتي مبادرة «أهلاً مدارس» لتوفير مختلف الاحتياجات بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة والقطاع الخاص للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية



قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلاً مدارس» تُنفذ للعام العاشر على التوالي، وشهدت هذا العام افتتاح أكثر من 100 معرض بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وأوضح عز، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20 و40% بحسب نوع السلعة، وتشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس.



ناقد رياضي: الحكم على الأهلي ما زال مبكرا.. وتوليفة عموتة لم تكتمل



أكد الناقد الرياضي عبد الرحمن بدر، أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مستوى النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، رغم تحقيق الفريق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات وحصد 9 نقاط.

وقال بدر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الأهلي بدأ الموسم الماضي بالطريقة نفسها وحقق 3 انتصارات متتالية، قبل أن يكون الموسم من أسوأ مواسم الفريق، مشيرًا إلى أن النتائج في بداية الموسم لا تكفي للحكم على المستوى الفني للفريق.

وأوضح أن الأهلي يمر بمرحلة تغيير، في ظل تولي حسين عموتة القيادة الفنية للفريق للمرة الأولى في الدوري المصري، إلى جانب التعديلات الكبيرة التي طرأت على قائمة اللاعبين، سواء برحيل عناصر أساسية أو انضمام صفقات جديدة.



ليس بالصلاة فقط.. كيف يكون الاقتداء الحقيقي بالنبي؟

تحدث الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف جوانب الحياة، مؤكدا أن محبة النبي لا تقتصر على العبادات والمظاهر الدينية فقط، وإنما تمتد إلى الأخلاق والتعامل مع الآخرين.



وأضاف السيد عرفة خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المسلم مطالب بأن يعرض حياته وسلوكه على هدي النبي، ويسأل نفسه عن مدى أمانته وإتقانه في العمل، وحسن تعامله مع زملائه، وحرصه على قضاء حوائج الناس، خاصة إذا كان في موقع يمكنه من خدمتهم.

وأوضح أن الاقتداء بالنبي يجب أن يظهر أيضا داخل الأسرة، من خلال الرحمة بالزوجة، والعطف على الأبناء، وإدخال السرور إلى قلوبهم، إلى جانب صلة الأرحام والإحسان إلى الآخرين.

عذاب القبر وزراعة الصبار.. عالم أزهري يكشف الحكم الشرعي ويحذر من الاعتقاد بلا دليل

بين الجدل المتجدد حول حقيقة عذاب القبر، وما يتردد من أفكار بشأن إمكانية تخفيفه بزراعة النباتات حول قبور الموتى، حسم أحد علماء الأزهر الشريف موقفه من هذه المسائل، مؤكدًا أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي وردت بشأنها أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فيما شدد على ضرورة عدم الجزم بأن زراعة الصبار أو الفسيلة يمكن أن تخفف العذاب دون دليل شرعي صريح.

وأكد الشيخ محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن إنكار عذاب القبر ونعيمه يخالف ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى وجود العديد من الأدلة الشرعية التي تثبت وقوعه.



الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة من الاثنين.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر تمثل فترة انتقالية تدريجية من فصل الصيف إلى الخريف، ما يعني احتمالية التعرض لبعض الارتفاعات في درجات الحرارة، لكنها لن تكون بنفس شدة أو طول موجات الحر التي شهدها شهرا يوليو وأغسطس.



الدواجن بين 58 و66 جنيهًا.. رئيس الشعبة يكشف أسباب الزيادة ويحذر من التذبذب



عادت أسعار الدواجن إلى صدارة اهتمام المواطنين والمنتجين، بعد موجة من التراجع أعقبتها زيادة محدودة خلال الأيام الأخيرة، وسط مطالب بوضع آلية واضحة تضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع بصورة محدودة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن الذي وصل في وقت سابق إلى نحو 58 و59 جنيهًا، ارتفع حاليًا إلى ما بين 65 و66 جنيهًا للكيلو.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الجمعة 4 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.14 جنيه

سعر الشراء: 51.04 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.30 جنيه

سعر الشراء: 59.04 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.14 جنيه

سعر الشراء: 68.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.62 جنيه

سعر الشراء: 13.59 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.92 جنيه

سعر الشراء: 13.89 جنيه.