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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: الحكم على الأهلي ما زال مبكرا.. وتوليفة عموتة لم تكتمل

عموتة
عموتة
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي عبد الرحمن بدر، أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مستوى النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، رغم تحقيق الفريق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات وحصد 9 نقاط.

وقال بدر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الأهلي بدأ الموسم الماضي بالطريقة نفسها وحقق 3 انتصارات متتالية، قبل أن يكون الموسم من أسوأ مواسم الفريق، مشيرًا إلى أن النتائج في بداية الموسم لا تكفي للحكم على المستوى الفني للفريق.

وأوضح أن الأهلي يمر بمرحلة تغيير، في ظل تولي حسين عموتة القيادة الفنية للفريق للمرة الأولى في الدوري المصري، إلى جانب التعديلات الكبيرة التي طرأت على قائمة اللاعبين، سواء برحيل عناصر أساسية أو انضمام صفقات جديدة.

وأضاف أن الجهاز الفني لا يزال يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات منذ بداية الموسم، بهدف الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة وتحديد ملامح التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الحكم الحقيقي على أداء الأهلي وشكل الفريق يحتاج إلى مزيد من المباريات، مؤكدًا أن هناك ملامح إيجابية في الأداء حتى الآن، قد تساعد الفريق على تقديم مستوى أفضل وتعويض ما حدث في الموسم الماضي.

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