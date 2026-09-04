سلطات الاحتلال الإسرائيلي توافق على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين



وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين بعد الاستنتاج بأنهم مدنيون بلا صلة بحزب الله.

وأشارت التقارير الإعلامية؛ إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد مساعدة لبنانية في البحث عن بقايا قادة الجالية اليهودية الذين تم اختطافهم وقتلهم في الثمانينيات، بينما تدفع الولايات المتحدة الطرفين نحو محادثات أوسع نطاقًا.

وبحسب التقارير الاعلامية؛ تمت إعادة أحد المعتقلين بالفعل إلى لبنان، مع توقع 4 آخرين يوم الجمعة.

وقال الصليب الأحمر في بيان له: سهلنا بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل للبنان 4 منهم اليوم والخامس نقلناه أمس.

وذكر الصليب الأحمر: دورنا في هذه العملية إنساني بحت وانخرطنا فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان.