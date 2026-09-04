قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم
هجمات أمريكية.. إيران تشيع ضحايا حفل الزفاف لمثواهم الأخير
موسكو: تدمير سفينتي شحن تنقلان أسلحة غربية إلى أوكرانيا في البحر الأسود
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق
التشكيل المتوقع للزمالك امام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب في غزة تحسبا لأي رد من حماس
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في أسيوط
بيروت .. أول تعليق من رئيس لبنان على تحرير مواطنين من سجون الاحتلال
مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي توافق على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟
إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: تدمير سفينتي شحن تنقلان أسلحة غربية إلى أوكرانيا في البحر الأسود

تدمير سفن شحن - أرشيفية
تدمير سفن شحن - أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر غربية إلى القوات الأوكرانية.

 

ضربات على موانئ البحر الأسود وأهداف في العمق الأوكراني


وقالت الوزارة في بيان إن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية استهدفت خلال ليلة 4 سبتمبر الجاري سفينة شحن جافة محملة بأسلحة غربية الصنع في ميناء تشورنومورسك، إلى جانب مستودع معدات عسكرية ومحطة وقود مخصصة للجيش الأوكراني.

وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة شحن أخرى تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى استهداف محطة "نوفوديسكايا" الفرعية للطاقة في بلدة ميرنوي بمقاطعة أوديسا، ومركز "إيكو-أفتوتكنيكس" اللوجستي في بلدة جاتني بمقاطعة كييف، والذي قالت إنه كان يستخدم لتخزين وتوزيع منتجات ذات استخدام مزدوج.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس تنفيذ سلسلة ضربات مكثفة استهدفت بنى تحتية لوجيستية في محيط العاصمة كييف، وسفناً تُستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في البحر الأسود.


الدفاع الجوي الروسي يسقط 490 مسيرة أوكرانية


وفي بيان منفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 490 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 3 سبتمبر وحتى 08:00 صباح 4 سبتمبر.

وأوضح البيان أن المسيرات أُسقطت فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلجورود وفورونيج وفولجوجراد وفلاديمير وكالوجا وكورسك وليبيتسك وأوريول وأورينبورج وروستوف وريازان وساراتوف وسامارا وسمولينسك وتولا وموسكو، بالإضافة إلى إقليم كراسنودار وجمهوريتي باشكورتوستان والقرم وفوق مياه البحر الأسود.

واتهمت الوزارة كييف باتباع "أساليب إرهابية" عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، مؤكدة أن القوات الروسية ترد باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الصناعات الدفاعية ومخازن السلاح وورش إصلاح المعدات ومراكز تجمع القوات والمرتزقة الأجانب.

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022 بهدف "حماية سكان دونباس"، وبحسب موسكو فقد أسفرت العمليات حتى الآن عن تدمير كميات كبيرة من المعدات الغربية التي زودت بها كييف، بينها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات أمريكية وبريطانية أخرى.

روسيا تدمير سفن شحن أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

موسم الحج السياحي

انطلاق الموسم رسميا .. الشركات تبدأ اليوم تلقي و تسجيل طلبات الراغبين بالحجز في برامج الحج السياحي

صورة ارشيفية

شر مفاهيم التربية الإيجابية.. مودة تطلق جناحا تعريفيا بمكتبة الإسكندرية

صورة ارشيفية

بدء المرحلة الأولي لتسليم حقائب مبادرة بكرة المدرسة.. الخير في مصر لـ40 ألف طالب

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد