مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية

أعلنت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني للمقاطعة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وصرح ألكسندر شوفايف، الحاكم بالإنابة لمقاطعة بيلجورود، في بيان نشره على منصة تليجرام الرسمية للمقاطعة، إن القوات الأوكرانية نفذت 148 هجومًا خلال اليوم الماضي استهدفت 15 بلدية في المنطقة، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 12 منطقة روسية ومنطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، كما أفادت باستهداف «مركز لوجستي في منطقة كييف» باستخدام طائرات مسيرة من طراز «غيران» وقنابل جوية موجهة.