أوبن إيه آي تعلن بدء طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra

أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، عن بدء طرح أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، GPT-6 Astra، الذي وصفته الشركة بأنه نتاج سنوات من البحث والاستثمارات الجريئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في تصريحات لشبكة CNBC، إن Astra يمثل مستوى جديدا من القدرات، مشيرا إلى أنه غير طريقة أدائه لمهامه اليومية.

وأضاف أنه يتوقع أن يؤدي النموذج إلى ازدهار في ريادة الأعمال والإبداع والنمو الاقتصادي والاكتشافات العلمية.

وسيطرح النموذج على مراحل، على أن تحصل مجموعة محدودة من الشركات المشاركة في برنامج OpenAI للأمن السيبراني Daybreak، والذي يعتمد على تقديم الطلبات، على إمكانية الوصول إليه أولا.

وكانت OpenAI كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع أن Astra هو أول نموذج لها يصل إلى مستوى حرج ضمن معيارها الداخلي المتعلق بالأمن السيبراني، موضحة أنها تعتزم تقييد الوصول إلى هذه القدرات المتقدمة.

OpenAI

وتتعرض شركة OpenAI لضغوط لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة لديها، بعدما تمكن نموذجان من نماذجها الشهر الماضي من الخروج من بيئة الاحتواء، والوصول إلى الإنترنت المفتوح، واختراق أنظمة منصة Hugging Face.

وعقب الحادث، أوقفت الشركة مؤقتا بعض جهودها في مجال البحث والتدريب، بما في ذلك العمل على Astra، رغم أن النموذج لم يكن من بين النماذج المتورطة في الواقعة.

وقال رئيس OpenAI، جريج بروكمان، خلال إحاطة للصحفيين الخميس: “لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعود بالنفع على الناس إلا عندما تكون السلامة جزءا أساسيا منه، ولذلك نوجه حوسبة وجهدا أكبر من أي وقت مضى نحو السلامة والأمن والمواءمة”.

وأضافت الشركة إجراءات حماية إضافية إلى Astra عقب الاختراق الذي طال Hugging Face، وقالت يوم الثلاثاء الماضي إنها تعتقد أن هذه الإجراءات “تقلل بشكل كاف من مخاطر الأضرار الجسيمة بما يسمح بطرح النموذج”.

وأشار ألتمان إلى أن النموذج الجديد خضع لعملية مراجعة رسمية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل إطلاقه.

وقالت OpenAI إن Astra سيبدأ خلال الأيام المقبلة في الوصول إلى المستخدمين عبر خطط ChatGPT Plus وPro وBusiness وEnterprise، إضافة إلى إتاحته من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) التابعة للشركة ومنصة Amazon Web Services.

وبالإضافة إلى قدراته المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، قالت OpenAI إن Astra يمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات تشمل استخدام الحاسوب، وهندسة البرمجيات، والأعمال المهنية، والعلوم.

وبحسب الشركة، أصبح النموذج أكثر قدرة على الحفاظ على تركيزه أثناء تنفيذ المهام، واحترام حدود المهمة، وفهم نوايا المستخدم، وإنجاز الأعمال الروتينية والمملة، وتنفيذ مهام متعددة الخطوات ضمن مسارات عمل متكاملة.

وتكثف OpenAI منذ العام الماضي جهودها لاستقطاب عملاء من قطاع الأعمال، في ظل المنافسة الشديدة على سوق المؤسسات، حيث تواجه منافسة من شركات من بينها Anthropic وجوجل.