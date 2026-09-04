من المسافة صفر .. إشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وجيش الاحتلال بخانيونس

إتهمت سرايا القدس جيش الاحتلال بمحاولة اختطاف أحد مجاهديها حيث تقدمت قوة من الميلشيات العميلة - فجر اليوم - بمساندة طائرات الاحتلال المُسيرة باتجاه منطقة القرارة "شارع الجميزة" شمالي خانيونس.

وقالت سرايا القدس في بيان لها : تمكن مجاهدونا في محيط المكان من كشف القوة المتوغلة أثناء عملية الاختطاف والاشتباك معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من المسافة صفر وإيقاع عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.



وأضافت سرايا القدس : تدخل الطيران المُسير الصهيوني لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب من المكان وقد قام أفراد من القوة العميلة بتصفية المجاهد المختطف/ فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه وتركه في مكان الحدث ساحبة معها عناصرها المصابين والقتلى.

وختمت سرايا القدس بيانها : ننعى شهيدنا المجاهد "فادي علي سعيد العبادلة" أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة القرارة بلواء خانيونس.